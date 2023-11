Le formiche setose scoprono le proprietà medicinali naturali negli afidi

Un recente studio condotto da un team di biologi e zoologi provenienti da Austria, Paesi Bassi, Germania e Finlandia ha svelato un'affascinante scoperta sulle formiche setose. Questi ricercatori hanno trovato prove che le formiche setose consumano gli afidi per combattere le infezioni fungine, evidenziando una forma unica di automedicazione nel regno animale.

Studi precedenti avevano accennato ai potenziali benefici medici degli afidi per alcune specie a causa dell’accumulo di perossido di idrogeno nei loro corpi. Basandosi su questa idea, il gruppo di ricerca ha esplorato se le formiche setose consumassero deliberatamente gli afidi per automedicarsi. Le loro indagini li hanno portati in un sito in Finlandia, dove hanno raccolto un numero significativo di formiche setose da esaminare.

Tornati in laboratorio, il team ha esposto metà delle formiche a dannose infezioni fungine. Sia ai gruppi di formiche infetti che a quelli non infetti è stata quindi presentata una scelta di cibo: una miscela standard di miele e agar o la stessa miscela infusa con afidi schiacciati, offerta in quantità variabili.

I risultati dello studio hanno rivelato un modello notevole. Le formiche setose senza alcuna infezione hanno consumato esclusivamente la miscela standard, indicando la loro preferenza per il cibo familiare. Tuttavia, le formiche infette dividevano costantemente la loro scelta del pasto 50/50 tra la miscela standard e la miscela integrata con afidi. Sorprendentemente, una volta scomparsa l’infezione fungina, le formiche infette sono tornate a consumare esclusivamente la miscela standard, suggerendo l’interruzione dell’automedicazione.

Il gruppo di ricerca ha concluso che le formiche setose praticavano effettivamente l'automedicazione consumando afidi, dimostrando anche una notevole capacità di regolare adeguatamente la loro assunzione. Consumare solo la miscela infusa di afidi porterebbe ad avvelenamento da perossido di idrogeno, mentre consumarne troppo poco comporterebbe una difesa inadeguata contro l’infezione. La scelta di una dieta equilibrata ha permesso alle formiche malate di ricavare i nutrienti necessari per sostenere il loro sistema immunitario.

Andando avanti, il team prevede di studiare il comportamento delle formiche in un ambiente più naturale per comprendere meglio la loro inclinazione al consumo di afidi mentre sono esposte alle intemperie.

FAQ

Cos'è l'automedicazione? L'automedicazione si riferisce al fenomeno in cui un organismo ricerca e consuma deliberatamente sostanze specifiche per curare o alleviare un disturbo o un'infezione. In che modo gli afidi aiutano con le infezioni fungine? È stato scoperto che gli afidi contengono perossido di idrogeno, che può potenzialmente aiutare a combattere le infezioni fungine in alcune specie. Perché le formiche infette consumavano un mix di cibo standard e afidi? Il consumo di una dieta equilibrata ha consentito alle formiche infette di ricavare i nutrienti necessari beneficiando al tempo stesso delle potenziali proprietà antimicrobiche degli afidi. Cosa sarebbe successo se le formiche infette avessero consumato solo una miscela infusa di afidi? Consumare esclusivamente la miscela infusa di afidi avrebbe probabilmente portato ad avvelenamento da perossido di idrogeno, che potrebbe essere fatale per le formiche setose. Perché le formiche infette tornarono a consumare solo la miscela standard dopo la scomparsa dell'infezione fungina? Una volta che l’infezione fungina non era più presente, le formiche infette non avevano più bisogno dei benefici antimicrobici degli afidi e tornavano alle loro consuete preferenze dietetiche.

Fonte: phys.org