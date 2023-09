La seta è più resistente del Kevlar: il futuro degli indumenti protettivi

La seta è stata a lungo considerata un tessuto lussuoso e ricercato, ma se potesse anche fornire una protezione senza pari? Gli scienziati stanno ora esplorando l’idea di creare una seta più resistente del Kevlar, un materiale sintetico noto per la sua elevata resistenza e durata. Combinando la forza della seta del ragno con la facilità di produzione dai bachi da seta, i ricercatori stanno facendo passi da gigante nello sviluppo di questo materiale rivoluzionario.

I bachi da seta, le larve della falena Bombyx mori, sono stati utilizzati per secoli per produrre la seta grazie alla loro natura cooperativa e alla capacità di produrre grandi quantità di tessuto. Tuttavia, la seta prodotta dai bachi da seta non corrisponde alla forza della seta del ragno. I tentativi di allevare ragni per produrre seta non hanno avuto successo, poiché i ragni tendono a combattere tra loro fino a quando ne rimangono solo pochi.

Per superare questa sfida, gli scienziati si sono rivolti alla modificazione genetica. In uno studio pubblicato sulla rivista Matter, i ricercatori hanno inserito con successo una proteina della seta del ragno chiamata MiSp nel genoma dei bachi da seta utilizzando la tecnologia di modifica genetica CRISPR. Ciò ha portato alla creazione di bachi da seta ibridi in grado di produrre fibre più resistenti della seta del baco da seta convenzionale e circa sei volte più resistenti del Kevlar.

Sebbene la seta ibrida non sia resistente come alcune sete di ragno, ha il potenziale per rivoluzionare vari settori. In futuro, questa seta potrebbe essere utilizzata per sviluppare materiali leggeri e resistenti per applicazioni aerospaziali, come aeroplani e veicoli spaziali. Inoltre, è promettente in campo medico, in particolare per suture e bende chirurgiche.

Anche se potrebbe non essere disponibile a breve per l’uso commerciale nell’abbigliamento o nella moda antiproiettile, lo sviluppo di una seta più resistente del Kevlar mostra il potenziale per materiali protettivi avanzati. La ricerca apre un mondo di possibilità per la creazione di tessuti che uniscono stile, comfort e protezione senza pari. Chissà, forse un giorno personaggi come John Wick potrebbero avere accesso ad abiti realizzati con questa incredibile seta.

