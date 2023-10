L'era spaziale lascia il segno nella stratosfera terrestre

By

La stratosfera, una delle parti più remote del pianeta, è influenzata dalle attività umane nello spazio. I ricercatori hanno scoperto quantità significative di metalli negli aerosol nell’atmosfera, molto probabilmente derivanti dal crescente numero di veicoli spaziali e satelliti lanciati e che ritornano sulla Terra. Questi metalli stanno cambiando la chimica atmosferica, il che potrebbe avere potenziali implicazioni per il clima, lo strato di ozono e l’abitabilità del pianeta.

Il team di scienziati, tra cui Dan Cziczo e Dan Murphy, ha condotto ricerche utilizzando strumenti specializzati collegati agli aerei di ricerca. Hanno trovato più di 20 elementi, tra cui litio, alluminio, rame e piombo, in campioni di aerosol che corrispondevano ai rapporti utilizzati nelle leghe dei veicoli spaziali. La massa di questi metalli provenienti dal rientro dei veicoli spaziali superava la quantità trovata nella polvere cosmica naturale. Inoltre, quasi il 10% delle grandi particelle di acido solforico, che aiutano a proteggere lo strato di ozono, contenevano alluminio e altri metalli presenti nei veicoli spaziali.

Si stima che fino a 50,000 satelliti in più potrebbero raggiungere l’orbita entro il 2030. Ciò significa che fino alla metà delle particelle di acido solforico stratosferico potrebbero contenere metalli provenienti dal rientro nei prossimi decenni. I potenziali effetti sull’atmosfera terrestre, sullo strato di ozono e sulla vita stessa non sono ancora del tutto compresi.

Studiare la stratosfera è impegnativo perché è una regione incontaminata e stabile dell’atmosfera, raramente raggiunta dagli esseri umani o addirittura dai voli ad alta quota. Tuttavia, attraverso l'Airborne Science Program della NASA, i ricercatori sono stati in grado di raccogliere campioni di aria da un'altitudine di 11.8 km dal suolo in Alaska. Sono stati utilizzati strumenti per garantire la raccolta dei campioni di aria più freschi e indisturbati.

La stratosfera svolge un ruolo cruciale nella protezione del pianeta e di tutta la vita su di esso attraverso lo strato di ozono. Questo strato funge da scudo globale contro le radiazioni ultraviolette dannose. Negli ultimi decenni si sono compiuti sforzi per riparare e ricostituire lo strato di ozono dopo che era stato minacciato dai clorofluorocarburi. Tuttavia, la crescente presenza di metalli provenienti dai lanci e dai ritorni di veicoli spaziali potrebbe porre nuove sfide.

I razzi utilizzati per mandare in orbita satelliti e veicoli spaziali lasciano dietro di sé una scia di metalli, simile alla scia lasciata dalle navi nell'oceano. Questi metalli contribuiscono alla formazione di particelle di aerosol nella stratosfera. Sebbene i meteoriti cadano nell'atmosfera da secoli, la massa dei metalli dei razzi rivaleggia con quella dei meteoriti. L’impatto dell’occupazione umana e del volo spaziale sull’atmosfera terrestre è una preoccupazione significativa che richiede ulteriori indagini.

Comprendere i cambiamenti che si verificano nella stratosfera è fondamentale per proteggere il pianeta e garantirne la continua abitabilità. La ricerca condotta da Cziczo, Murphy e dai loro team fa luce sul potenziale impatto delle attività umane nello spazio sull'atmosfera terrestre e sul delicato equilibrio dello strato di ozono.

