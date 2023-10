La navicella spaziale Psyche della NASA inizia il viaggio per studiare l'asteroide Psyche

By

La navicella spaziale Psyche della NASA ha intrapreso la sua missione per studiare l'asteroide Psyche, che si ritiene sia un nucleo planetario esposto. Questa missione mira a fornire preziose informazioni sulle prime fasi della formazione dei pianeti e sull’evoluzione del sistema solare. La navicella spaziale ha avviato con successo la sua propulsione ad energia solare e si prevede che raggiungerà l'asteroide entro il 2029.

La navicella spaziale Psyche utilizzerà una tecnologia di comunicazione ottica avanzata chiamata DSOC (Deep Space Optical Communications) sviluppata dalla NASA. Questa tecnologia consentirà la trasmissione di dati a larghezza di banda elevata utilizzando un laser invisibile nel vicino infrarosso. I pannelli solari della navicella spaziale, che forniscono circa 800 piedi quadrati di superficie di raccolta solare, genereranno oltre 2 kilowatt di potenza quando raggiungerà il lontano asteroide. Ciò sarà sufficiente a soddisfare le esigenze del veicolo spaziale, compreso il funzionamento di strumenti scientifici e sistemi di comunicazione.

Il sistema di propulsione solare della navicella spaziale utilizza campi elettromagnetici per accelerare ed espellere gli atomi carichi. Questi ioni espulsi creano la spinta che spinge la navicella spaziale attraverso lo spazio. Poiché non esiste resistenza atmosferica, la navicella spaziale può accelerare fino a 124,000 miglia orarie durante il suo viaggio verso la fascia degli asteroidi.

Durante il suo viaggio, della durata di circa sei anni, la navicella spaziale Psyche sarà sottoposta a un periodo di controllo iniziale per garantirne il corretto funzionamento. Volerà quindi vicino a Marte per aumentare la gravità prima di raggiungere l'asteroide. La navicella spaziale trascorrerà 26 mesi in orbite pianificate attorno all'asteroide ricco di metalli, catturando dati e immagini preziosi.

La missione Psyche è una collaborazione tra la NASA, l'Arizona State University e il Jet Propulsion Laboratory. Fa parte del Discovery Program della NASA, che mira a esplorare e studiare vari oggetti celesti nel nostro sistema solare. Con i suoi strumenti avanzati e la tecnologia innovativa, la navicella spaziale Psyche è pronta a svelare segreti sulla storia primordiale del nostro sistema solare e sulla formazione dei pianeti.

