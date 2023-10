Gli astronomi svelano l'innovativo Atlante galattico di Siena visibile al pubblico

Gli astronomi hanno raggiunto un traguardo significativo svelando il Siena Galaxy Atlas (SGA), un ampio catalogo che comprende quasi 400,000 galassie e le loro informazioni dettagliate. A differenza delle raccolte precedenti, la SGA offre dati accurati e di alta qualità, rendendola una risorsa preziosa sia per i ricercatori che per il pubblico in generale. Concentrandosi su galassie luminose e grandi, la SGA fornisce informazioni sulla posizione e immagini di riferimento, facilitando futuri studi astronomici.

Il Siena Galaxy Atlas non solo consente agli scienziati di esaminare la struttura su larga scala dell'universo, ma aiuta anche nell'esplorazione di aspetti critici come la distribuzione della materia oscura e la formazione e l'assemblaggio di grandi galassie. L’atlante combina i dati di tre indagini condotte tra il 2014 e il 2017, note collettivamente come DESI Legacy Surveys. Queste indagini forniranno preziose informazioni per il Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), che mira a comprendere l’impatto dell’energia oscura sull’espansione dell’universo. Il progetto DESI intende creare una mappa espansiva del cosmo che copre l’incredibile cifra di 11 miliardi di anni luce.

Coprendo l'incredibile superficie di 20,000 gradi quadrati, equivalenti a circa la metà del cielo notturno, il Siena Galaxy Atlas è una delle più grandi indagini galattiche fino ad oggi. Si prevede che la sua vasta portata migliorerà la comprensione degli astronomi di vari fenomeni, compresi i diversi modelli di formazione stellare tra le galassie e i processi fisici responsabili delle diverse forme osservate. Inoltre, la SGA farà luce sulla correlazione tra la distribuzione delle galassie e la diffusione della materia oscura nell’universo. Inoltre, quando vengono rilevate le onde gravitazionali, questo atlante aiuterà a individuarne con precisione le sorgenti.

FAQ:

D: Quante galassie cataloga il Siena Galaxy Atlas?

L'Atlante galattico di Siena comprende quasi 400,000 galassie.

D: Cosa distingue il Siena Galaxy Atlas dagli sforzi precedenti?

La SGA si distingue per i suoi dati di alta qualità, garantendo la corretta posizione, dimensione e forma delle galassie. Fornisce inoltre le migliori misurazioni della luminosità delle galassie, a differenza delle raccolte precedenti.

