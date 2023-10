Il progetto Extreme Stellar-Signals III: analisi dei dati solari da più strumenti

Il metodo della velocità radiale (RV) ha avuto successo nel rilevare esopianeti misurando il movimento della stella ospite. Tuttavia, l’attività stellare può complicare questo metodo producendo cambiamenti nello spettro stellare che imitano o mascherano i segnali dei pianeti. Per comprendere e modellare meglio l’attività stellare, i ricercatori hanno bisogno di un set di dati in cui siano noti tutti i segnali e le loro origini. Il Sole, con i suoi pianeti ben noti e la natura osservabile, fornisce il laboratorio perfetto per questo esperimento.

Lo sviluppo di nuovi spettrografi RV per la ricerca planetaria, come HARPS, HARPS-N, EXPRES e NEID, ha reso possibile la raccolta di dati RV dal Sole. Questi strumenti sono dotati di feed del telescopio solare appositamente progettati, che consentono loro di effettuare misurazioni durante il giorno quando altrimenti non sarebbero in uso. Questi dati forniscono informazioni preziose per distinguere i segnali planetari dall’attività stellare.

In una recente prestampa su arXiv, un gruppo di ricercatori ha analizzato i dati solari di questi quattro strumenti. Hanno confrontato le misurazioni per determinare se erano d'accordo. Gli autori hanno scoperto che i quattro set di dati erano generalmente in buon accordo tra loro, indicando che i segnali rilevati erano probabilmente di origine astrofisica piuttosto che strumentale. Tuttavia, hanno osservato un aumento della dispersione tra gli strumenti di giorno in giorno, suggerendo la presenza di alcuni effetti strumentali su linee di base più lunghe.

Gli autori hanno attribuito questo rumore aggiuntivo alle differenze nelle tubazioni utilizzate da ciascuno strumento per calcolare il RV dallo spettro grezzo, nonché alle variazioni negli intervalli di lunghezze d'onda utilizzate. Hanno raccomandato lo sviluppo di una pipeline comune per mitigare questi effetti. Inoltre, le differenze negli orari locali nei siti di osservazione sono state considerate una potenziale fonte di discrepanza nei RV calcolati.

Comprendere e modellare accuratamente l'attività stellare è fondamentale per migliorare il rilevamento degli esopianeti utilizzando il metodo RV. L’analisi dei dati solari provenienti da più strumenti fornisce preziose informazioni sulle sfide e sulle potenziali soluzioni per separare i segnali planetari dall’attività stellare. Questa ricerca apre la strada a futuri progressi negli studi sugli esopianeti e allo sviluppo di tecniche di rilevamento dei pianeti più robuste.

Definizioni:

Metodo della velocità radiale (RV): una tecnica per rilevare esopianeti misurando il movimento della stella ospite causato dall'influenza gravitazionale dei suoi pianeti.

Spostamento Doppler: il cambiamento nella frequenza o nella lunghezza d'onda di un'onda come risultato del movimento relativo tra la sorgente e l'osservatore.

Astrofisico: relativo a fenomeni o processi in astronomia o astrofisica.

Pipeline: sequenza di passaggi di elaborazione e analisi dei dati applicati alle osservazioni astronomiche per estrarre informazioni utili.

Spettro: distribuzione delle lunghezze d'onda o frequenze della radiazione elettromagnetica emessa o assorbita da un oggetto celeste.

Fonte:

– Lily Zhao et al. (prestampa su arXiv)

– Immagine: Figura 6 nel documento (arXiv:2107.07222)