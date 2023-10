Shukrayaan-1: La missione dell'India su Venere per rivelarne i segreti

L'agenzia spaziale indiana, ISRO, si sta preparando per la sua prossima missione, Shukrayaan-1, che mira a scoprire i misteri di Venere ed esplorare la sua potenziale abitabilità. La missione, informalmente conosciuta come Shukrayaan-1, è nelle prime fasi di sviluppo, con la progettazione in fase di finalizzazione e gli strumenti in fase di sviluppo.

Venere, spesso definito gemello della Terra per le sue dimensioni e densità simili, è un pianeta affascinante ed enigmatico. Sebbene la sua superficie sia estremamente inospitale, con temperature che raggiungono i 460 gradi Celsius (862 gradi Fahrenheit), Venere ha il potenziale per insegnarci di più sulla formazione e l'evoluzione del nostro sistema solare.

L'obiettivo principale della missione Shukrayaan-1 è studiare l'atmosfera di Venere, che è densa e composta prevalentemente da anidride carbonica. La missione utilizzerà una serie di strumenti per misurare la composizione, la dinamica e la chimica dell'atmosfera, nonché per cercare segni di vapore acqueo. Questa esplorazione fornirà preziose informazioni sul passato, presente e potenziale futuro del pianeta.

Il presidente dell'ISRO S Somanath descrive Venere come un "pianeta interessante" e ritiene che la missione Shukrayaan-1 potrebbe aiutarci a comprendere il legame tra la radiazione solare e le particelle superficiali su Venere. Studiando Venere, gli scienziati sperano di rispondere a domande importanti nella scienza spaziale e di ottenere una migliore comprensione del nostro sistema solare.

Shukrayaan-1 è una testimonianza delle crescenti capacità dell'India nell'esplorazione spaziale e contribuirà ai risultati scientifici del paese. In caso di successo, questa missione amplierà la nostra conoscenza di Venere e contribuirà alla nostra comprensione dell’universo.

Fonti: India Today, NDTV