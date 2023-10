Il complesso rapporto tra querce e ambiente

Un recente studio ha fatto luce sull’intricata connessione tra le querce e l’ambiente. Con l’aumento della temperatura globale, le querce e altre piante emettono più isoprene, un composto che può contribuire all’inquinamento atmosferico. Tuttavia, l’isoprene ha anche effetti benefici sulla qualità dell’aria e aumenta la resilienza delle piante. Mentre alcuni esperti suggeriscono di ridurre il numero di querce, i ricercatori sostengono che sarebbe più efficace affrontare l’inquinamento da ossido di azoto.

Lo studio, condotto da un team di scienziati guidati da Tom Sharkey della Michigan State University, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences. La ricerca ha rivelato che mentre il pianeta continua a riscaldarsi, piante come querce e pioppi rilasceranno quantità maggiori di isoprene, peggiorando la qualità dell’aria contribuendo al particolato e all’ozono a bassa atmosfera.

L’isoprene, un composto prodotto dalle piante durante la fotosintesi, è il secondo idrocarburo più emesso sulla Terra, dopo le emissioni di metano generate dall’uomo. Nonostante la sua importanza, l’isoprene rimane relativamente sconosciuto al grande pubblico. L'isoprene reagisce con i composti dell'ossido di azoto presenti nell'inquinamento atmosferico, provocando la formazione di ozono, aerosol e altri sottoprodotti dannosi sia per gli esseri umani che per le piante. Questa interazione è particolarmente preoccupante nelle aree in cui l’aria inquinata proveniente dalle città si mescola con le foreste, creando una combinazione tossica.

Per comprendere meglio i processi biomolecolari coinvolti nella produzione di isoprene, Sharkey e il suo team stanno studiando come le piante generano isoprene in diverse condizioni ambientali, compreso il cambiamento climatico. Prima di questo studio, i ricercatori sapevano che le piante producono isoprene durante la fotosintesi e che il cambiamento delle condizioni ambientali influenza il tasso di produzione. Tuttavia, il team mirava a identificare il punto specifico nel percorso di biosintesi dell'isoprene che è regolato da livelli elevati di anidride carbonica.

I ricercatori hanno scoperto che, nonostante livelli più elevati di anidride carbonica sopprimano la produzione di isoprene, le temperature elevate hanno un effetto più significativo, portando a un aumento sostanziale delle emissioni di isoprene da parte delle piante. Questi risultati hanno importanti implicazioni per anticipare le future emissioni di isoprene e prepararsi al loro impatto. Nel frattempo, si suggerisce che piantare meno querce possa aiutare a mitigare il rilascio di isoprene e che gli sforzi dovrebbero concentrarsi sul controllo dell’inquinamento da ossido di azoto.

Nel complesso, questo studio evidenzia la complessità del rapporto tra querce e ambiente, sottolineando la necessità di un approccio equilibrato nell’affrontare le sfide poste dalle emissioni di isoprene.

