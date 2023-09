I pinguini imperatori potrebbero essere più adattabili ai cambiamenti climatici di quanto si pensasse in precedenza

Un team di scienziati ambientali provenienti da Francia, Tasmania, Canada, Stati Uniti e Australia ha condotto uno studio suggerendo che i pinguini imperatori potrebbero essere più adattabili ai cambiamenti climatici di quanto si credesse in precedenza. La ricerca, riportata sulla rivista Science Advances, rivela che i pinguini imperatori sono in grado di vivere in una varietà di habitat in base alle immagini satellitari ad alta risoluzione.

Studi precedenti hanno dimostrato che con il cambiamento climatico, i livelli di ghiaccio marino stanno diminuendo, rappresentando un rischio significativo per i pinguini imperatore a causa delle loro abitudini riproduttive. Questi pinguini depongono le uova sulle piattaforme di ghiaccio, che li proteggono dai predatori. Tuttavia, con il calo dei livelli delle piattaforme di ghiaccio, si teme che i pinguini perderanno i loro luoghi di riproduzione sicuri. L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha avvertito che le popolazioni di pinguini imperatore potrebbero diminuire dell’80% entro la fine del secolo.

Il recente studio ha rivalutato gli habitat in cui vivono i pinguini imperatore analizzando le immagini satellitari dell’Antartide e dei suoi dintorni. I ricercatori hanno scoperto che i pinguini imperatori sono in grado di riprodursi in una vasta gamma di habitat, non solo sul ghiaccio marino. Hanno anche osservato una suddivisione geografica delle colonie di pinguini in base alle caratteristiche dell’habitat, indicando l’adattabilità. Tuttavia, dalle immagini non è chiaro se questo comportamento sia nuovo o se i pinguini si siano sempre adattati ai diversi luoghi di riproduzione.

Anche se lo studio suggerisce che nel breve termine i pinguini imperatori potrebbero non essere così in pericolo come si pensava, le prospettive a lungo termine sono incerte. Altri fattori, come il riscaldamento delle acque, la diminuzione delle prede e l’esposizione all’inquinamento di origine umana come le microplastiche, potrebbero ancora rappresentare minacce significative alla loro sopravvivenza.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno l’impatto del cambiamento climatico e di altri fattori ambientali sui pinguini imperatori. Tuttavia, questo studio fornisce la speranza che queste creature iconiche possano avere una certa resilienza per adattarsi alle nuove condizioni di fronte ai cambiamenti climatici.

Fonte:

Sara Labrousse et al, Dove vivere? Il ghiaccio marino terrestre modella l’habitat dei pinguini imperatore intorno all’Antartide, Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adg8340