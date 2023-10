I misteri dei fulmini di Venere svelati dalla sonda solare Parker della NASA

By

La Parker Solar Probe della NASA, nella sua missione per studiare i segreti dell'universo, ha portato nuove informazioni sul fenomeno dei fulmini su Venere. La navicella spaziale, che orbita principalmente attorno al Sole, vola regolarmente anche oltre Venere, permettendole di raccogliere dati cruciali sul pianeta.

Le recenti scoperte della Parker Solar Probe mettono in discussione la tradizionale comprensione dei fulmini venusiani. Ora si suggerisce che i lampi di luce osservati su Venere potrebbero non essere fulmini ma piuttosto meteore che bruciano nell'atmosfera del pianeta. Questa rivelazione arriva dopo che uno studio del 2021 non è riuscito a rilevare le onde radio tipicamente associate ai fulmini su Venere.

Il dibattito sui fulmini venusiani dura da quasi quattro decenni e questi nuovi dati potrebbero finalmente fare chiarezza sulla questione scientifica. Sebbene Venere possa ancora sperimentare qualche fulmine, sembra che sia meno diffuso di quanto si credesse in precedenza.

La Parker Solar Probe è un veicolo spaziale altamente capace che continua a fare scoperte rivoluzionarie. La sua missione si basa su Venere per l'assistenza gravitazionale, che guida la navicella spaziale più vicino al Sole. Utilizzando la forza gravitazionale di Venere, la sonda solare Parker è in grado di ridurre la sua energia orbitale e raggiungere una maggiore vicinanza al Sole, consentendo lo studio del vento solare e di altre proprietà dell'ambiente vicino al Sole.

Mentre gli scienziati analizzano i dati raccolti durante questa storica missione, si prevede che emergerà una migliore comprensione di Venere e dei suoi temporali. Ulteriori ricerche aiuteranno a svelare i misteri di questo affascinante pianeta e dei suoi fenomeni celesti.

