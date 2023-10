Comprendere l'emissione radio di Epsilon Eridani

Una delle stelle più vicine simili al Sole, epsilon Eridani (eps Eri), è stata al centro di un'intensa osservazione a causa della sua vicinanza, attività e somiglianza con il nostro Sole. Precedenti studi che hanno utilizzato diverse parti dello spettro elettromagnetico hanno rivelato vari fenomeni associati all’eps Eri, come cicli magnetici, dischi di detriti, brillamenti e un forte campo magnetico. In uno studio recente, i ricercatori hanno utilizzato le osservazioni radio per indagare ulteriormente la stella.

Gli autori dello studio hanno utilizzato il Karl Jansky Very Large Array (VLA), una raccolta di parabole radio ad alta risoluzione spaziale, per osservare l’eps Eri alle frequenze di 10 GHz e 33 GHz. Hanno scoperto un'emissione intermittente nelle lunghezze d'onda radio, che indica la variabilità nell'attività della stella. I ricercatori hanno scoperto che l’eps Eri mostrava un aumento della densità del flusso durante un burst lungo 20 minuti.

Per determinare il meccanismo di emissione responsabile del segnale, gli autori hanno considerato fattori quali polarizzazione, temperatura di luminosità e indice spettrale. Hanno scoperto che l’emissione non mostrava alcuna polarizzazione significativa, suggerendo un’emissione incoerente. La temperatura di luminosità calcolata era insolitamente alta, indicando un'emissione non termica. Purtroppo non è stato possibile determinare l'indice spettrale a causa del segnale debole.

Sulla base di questi risultati, i ricercatori hanno ristretto i possibili meccanismi di emissione del girosincrotrone o della radiazione di sincrotrone da elettroni accelerati dal campo magnetico. Hanno proposto che gli shock nel vento stellare di eps Eri, simili a quelli provocati dai brillamenti sul Sole, potrebbero essere responsabili dell'emissione. Gli autori hanno sviluppato un modello che corrispondeva con successo alla curva di luce osservata dell’esplosione, supportando l’ipotesi di un’emissione non termica dovuta agli shock.

Anche se non è stato possibile determinare l’esatto meccanismo di emissione, questo studio evidenzia l’importanza di continuare le osservazioni di eps Eri e stelle simili. I futuri progressi nei telescopi, come il VLA di prossima generazione, forniranno una migliore caratterizzazione dell’emissione di queste stelle. Comprendere la complessità dell'emissione radio di eps Eri contribuirà alla nostra conoscenza dei diversi fenomeni che si verificano nelle stelle simili al Sole.

