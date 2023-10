L'antico DNA umano trovato nei Neanderthal risale a oltre 250,000 anni fa

Uno studio innovativo ha rivelato che l’incrocio uomo-Neanderthal è avvenuto molto prima di quanto si pensasse in precedenza. La convinzione prevalente era che l’incrocio tra gli antenati dell’Homo sapiens e i Neanderthal fosse iniziato dopo un massiccio esodo dall’Africa circa 75,000 anni fa. Tuttavia, una nuova ricerca condotta dai genetisti della Perelman School of Medicine dell’Università della Pennsylvania suggerisce che il primo DNA umano sia confluito nei Neanderthal circa 250,000 anni fa, molto prima delle migrazioni previste.

Lo studio ha scoperto che i Neanderthal portavano già sezioni di DNA umano nei loro genomi quando gli esseri umani migrarono in Eurasia dall’Africa. Questi incontri tra i Neanderthal e i primi esseri umani probabilmente avvennero più di 250,000 anni fa, poiché non esiste alcuna traccia che i Neanderthal abbiano mai vissuto nell’Africa sub-sahariana. La ricerca, pubblicata sulla rivista Current Biology, fornisce prove di incroci tra gli antichi esseri umani moderni e i Neanderthal.

Prima di questo studio, si presumeva che il DNA dei Neanderthal fosse rimasto intatto fino alla più recente migrazione umana in Eurasia. Tuttavia, la ricerca ha rivelato che circa il 250,000% del DNA dei Neanderthal era stato ereditato dai primi esseri umani moderni circa 250,000 anni fa. Questo materiale genetico ha avuto origine da esseri umani che lasciarono l'Africa tra 270,000 e XNUMX anni fa.

I risultati indicano che un gruppo di primi esseri umani, geneticamente imparentati con tutti gli esseri umani viventi oggi, si incrociò con i Neanderthal. Sebbene non sia chiaro quanti di questi umani siano migrati in Eurasia, hanno lasciato un chiaro segno genetico sui loro cugini di Neanderthal. Nonostante i loro incroci, questi primi antenati umani non sopravvissero, poiché in Europa o in Asia non sono stati scoperti resti scheletrici umani risalenti a un quarto di milione di anni fa.

Lo studio ha coinvolto l’analisi dei genomi completamente sequenziati delle popolazioni indigene moderne che vivono nell’Africa sub-sahariana. Si basa su precedenti ricerche condotte nell’ambito del Progetto 1,000 Genomes, che mirava a catalogare la diversità genetica a livello globale. Il gruppo di ricerca ha raccolto dati da 180 individui in 12 diverse popolazioni dell’Africa sub-sahariana per studiare la prevalenza di DNA simile a quello di Neanderthal nella regione.

I ricercatori hanno considerato vari scenari per spiegare la presenza di DNA simile a quello di Neanderthal negli africani sub-sahariani. Alla fine, hanno trovato prove a sostegno dell’ipotesi che questo materiale genetico abbia avuto origine nei primi esseri umani moderni e sia stato successivamente trasmesso ai Neanderthal. L'analisi di un esemplare di Neanderthal vissuto 120,000 anni fa ha rivelato la corrispondenza del materiale genetico con quello trovato negli africani sub-sahariani. Questo materiale proveniva da sezioni del genoma noto per essere stato ereditato dall'Homo sapiens e dimostrava che il DNA umano era stato trasferito ai Neanderthal ben prima delle migrazioni previste.

Lo studio sottolinea l’importanza di includere popolazioni diverse nella ricerca genetica e genomica. Fa luce sulla nostra complessa storia di incroci con i Neanderthal e sottolinea la necessità di ulteriori indagini sui nostri antichi antenati.

– Scuola di Medicina Perelman dell'Università della Pennsylvania

– Rivista di biologia attuale