Fare luce sulla produzione radicale di elementi costitutivi del DNA

Ricercatori dell’Università di Stoccolma, dell’Università CNRS di Tolosa, dello SLAC National Accelerator Laboratory, del Lawrence Berkeley National Laboratory e di altre istituzioni hanno compiuto progressi significativi nella comprensione di come si formano gli elementi costitutivi del DNA. Il team ha utilizzato il laser a raggi X Linac Coherent Light Source (LCLS) di SLAC per esplorare i misteri delle ribonucleotide reduttasi (RNR), un insieme unico di enzimi che producono elementi costitutivi del DNA. I risultati, pubblicati sulla rivista Science, fanno luce sull’enzima radicale e sulle sue potenziali applicazioni in medicina e nella terapia del cancro e delle malattie infettive.

Gli RNR hanno sconcertato gli scienziati per decenni a causa della loro capacità di generare radicali liberi, molecole che possono danneggiare le cellule ma sono anche cruciali per vari processi biochimici. La chiave per risolvere il mistero sta nel comprendere il loro stato radicale attivo. I ricercatori hanno utilizzato una tecnica all'avanguardia chiamata cristallografia seriale a femtosecondi insieme alla diffrazione prima della distruzione per visualizzare le proteine ​​nel loro stato radicale attivo. Questo approccio innovativo ha permesso loro di catturare immagini delle proteine ​​e di ottenere informazioni dettagliate sul loro comportamento quando sono funzionali.

La scoperta ha sia un significato fondamentale in biologia che un potenziale terapeutico. L’RNR è vitale per la divisione cellulare, il che lo rende un obiettivo attraente per lo sviluppo di trattamenti, in particolare per condizioni come il cancro. I ricercatori intendono espandere i propri studi ad altre forme di RNR per comprendere meglio la formazione dei radicali in diversi tipi di enzimi. L’osservazione di diverse proteine ​​nelle loro forme attive potrebbe potenzialmente rivoluzionare i metodi di trattamento delle malattie.

Questo risultato è il risultato di un meticoloso lavoro di base, di sistemi modello adeguati e di un'ampia preparazione dei campioni effettuata nel corso di diversi decenni. Ogni esperimento e articolo avvicina i ricercatori al loro obiettivo di comprendere in modo completo la famiglia delle proteine. Le recenti scoperte rappresentano un importante passo avanti nel far luce sulla produzione radicale degli elementi costitutivi del DNA.

Fonte: Laboratorio nazionale degli acceleratori SLAC