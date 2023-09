Gli spostamenti delle placche tettoniche influenzano la biodiversità sulla Terra

Uno studio recente ha trovato una connessione tra i movimenti delle placche tettoniche della Terra e la diversità delle specie marine. La ricerca mostra che i processi che alterano la litosfera, compresi i movimenti delle placche tettoniche, influenzano i livelli degli oceani, influenzando così la disponibilità di ambienti marini poco profondi dove prospera la vita.

Le placche tettoniche sono ampie sezioni del mantello superiore e della crosta terrestre che ricoprono l'intero globo. Sono in costante movimento, causando il vulcanismo terrestre, la formazione di montagne e la creazione di fosse oceaniche. Lo studio, condotto dal geologo Slah Boulila dell’Università della Sorbona, esplora la questione del perché esistono cicli nella diversità e nella biodiversità.

I ricercatori hanno analizzato set di dati geologici e marini, nonché dati sulla biodiversità marina, per studiare l'allineamento dei cicli della biodiversità marina con i processi delle placche tettoniche. Confrontando più di 18,000 campioni di rocce marine e quasi 32,000 generi del Paleobiology Database, hanno scoperto cicli di 36 milioni di anni nella biodiversità marina correlati ai cambiamenti nella produzione e nella subduzione del fondale marino.

Quando le placche tettoniche si allontanano, si forma una sottile crosta oceanica e quando una placca viene spinta sotto un’altra in un processo chiamato subduzione, il livello del mare diminuisce. Le variazioni del livello del mare alterano l’habitat disponibile per le specie marine, portando a cambiamenti nella biodiversità. Gli alti livelli del mare provocano l’inondazione della terraferma e l’approfondimento delle aree marine poco profonde, favorendo la proliferazione di organismi marini. Al contrario, i bassi livelli del mare riducono lo spazio disponibile per la vita marina.

Sebbene l’idea di una connessione tra spostamenti delle placche tettoniche e biodiversità non sia nuova, questa ricerca fornisce un’ulteriore convalida utilizzando un set di dati più ampio. I risultati supportano l’ipotesi che i cambiamenti nell’ambiente siano legati all’evoluzione e agli eventi di estinzione. Tuttavia, lo studio non risponde in modo definitivo al motivo per cui si verificano questi cicli, lasciando la domanda senza risposta.

Inoltre, c’è ancora un dibattito tra i ricercatori riguardo alla natura ciclica della tettonica a placche, e alcuni sostengono che sia irregolare piuttosto che periodica. Tuttavia, questo studio contribuisce al crescente numero di prove che evidenziano l’interazione tra cambiamenti nell’ambiente, evoluzione ed estinzione.

In sintesi, la ricerca dimostra come gli spostamenti delle placche tettoniche influiscono sulla biodiversità influenzando i livelli degli oceani e la disponibilità di habitat per le specie marine. Comprendere queste connessioni fornisce preziose informazioni sulla storia della Terra in termini di diversificazione delle specie e di eventi di estinzione.

Fonte: Beurteaux, D. (2023), Gli spostamenti delle placche tettoniche modificano la biodiversità, Eos, 104.