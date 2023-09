Sabine Hossenfelder: l'improbabile star dei social media e comunicatrice scientifica

Sabine Hossenfelder, fisica teorica e matematica, è diventata una star inaspettata dei social media durante i giorni bui della pandemia di COVID-19. Impossibilitata a recarsi nel suo ufficio presso l'Istituto tedesco di studi avanzati di Francoforte, Hossenfelder si è rivolta a YouTube per mantenere la sanità mentale. Ha rinominato il suo canale come "La scienza senza il gobbledygook" e ha iniziato a pubblicare attivamente video, dispensando la sua arguzia e la sua concisa saggezza a una crescente base di fan di nerd su Internet. Oggi ha 1 milione di abbonati e un forte seguito su Patreon.

In qualità di comunicatore scientifico, Hossenfelder prende sul serio il suo ruolo, mirando a fornire contesto e semplificare argomenti scientifici complessi per il suo pubblico. Attraverso i suoi video, colma il divario tra la scienza geniale e le riviste di peso, offrendo approfondimenti che potrebbero non essere coperti dagli editori tradizionali. Con un tocco di umorismo affronta domande come se viviamo in una simulazione al computer o perché la tecnologia 5G utilizza le alte frequenze.

Pubblicare video su YouTube non solo genera un flusso di entrate affidabile per Hossenfelder, ma le consente anche di finanziare la sua ricerca sulla gravità quantistica. Oltre a guadagnare denaro direttamente da YouTube, riceve supporto da sponsor, sostenitori di Patreon e donazioni. Questo approccio le ha dato stabilità finanziaria e libertà dalla costante ricerca di borse di ricerca.

Il canale scientifico di Hossenfelder è diventato anche una piattaforma per le sue opinioni contrarie sullo stato della fisica, in particolare per la sua critica alla ricerca della bellezza e della semplicità nelle teorie scientifiche. Nel suo libro "Lost in Math: How Beauty Leads Physics Astray", sostiene che l'ossessione della comunità scientifica per la bellezza potrebbe ostacolare il progresso nella comprensione di fenomeni complessi come la materia oscura. Mentre alcuni fisici hanno espresso scetticismo sulla capacità del modello standard di spiegare la materia oscura, Hossenfelder lo vede come un fallimento nel riconoscere la necessità di spiegazioni più complesse.

Nonostante le critiche di alcuni eminenti scienziati, Hossenfelder ha trovato alleati che apprezzano il suo punto di vista. Patricia Rankin, presidente del dipartimento di fisica dell'Arizona State University, elogia Hossenfelder per aver sfidato le ipotesi e delineato i limiti di ciò che la scienza può e non può dirci. Stacy McGaugh, professoressa di astronomia alla Case Western Reserve University, ha collaborato con Hossenfelder e apprezza la sua franchezza e disponibilità a dire quello che pensa.

In conclusione, l'incursione di Sabine Hossenfelder nei social media l'ha trasformata in una figura di rilievo nella comunicazione scientifica. Con i suoi video coinvolgenti e i suoi commenti spiritosi, ha attirato una base di fan devoti e un sostegno finanziario per la sua ricerca. Sebbene le sue opinioni contrarie abbiano acceso il dibattito, continua a spingere i confini del discorso scientifico e a sfidare le ipotesi prevalenti.

