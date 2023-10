I difetti lineari possono viaggiare più velocemente delle onde sonore, e questo è un grosso problema

I ricercatori hanno scoperto che minuscoli difetti lineari chiamati dislocazioni possono propagarsi attraverso un materiale più velocemente delle onde sonore. Queste dislocazioni conferiscono ai metalli resistenza e lavorabilità, ma possono anche portare a guasti catastrofici. Comprendere la velocità con cui viaggiano le dislocazioni è fondamentale per studiare le rotture sismiche, i cedimenti strutturali e la produzione di precisione.

In uno studio condotto da ricercatori dello SLAC National Accelerator Laboratory e dell’Università di Osaka, la radiografia a raggi X è stata utilizzata per misurare la velocità di propagazione delle dislocazioni attraverso il diamante. I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Science, forniscono spunti che potrebbero applicarsi anche ad altri materiali.

Per quasi 60 anni gli scienziati hanno discusso se le dislocazioni potessero viaggiare attraverso i materiali più velocemente del suono. Mentre alcuni studi hanno concluso che ciò non sarebbe possibile, i modelli computerizzati hanno indicato che potrebbero farlo se iniziassero a muoversi a una velocità superiore a quella del suono. Determinare se le dislocazioni ultraveloci possono rompere le barriere del suono è importante sia per la scienza fondamentale che per scopi pratici.

I ricercatori hanno condotto esperimenti presso il laser a elettroni liberi a raggi X SACLA in Giappone, utilizzando cristalli di diamante sintetico. Utilizzando intensi impulsi laser e immagini a raggi X, sono stati in grado di registrare la formazione e la diffusione delle dislocazioni in tempo reale. Il diamante è stato scelto come materiale per lo studio grazie al suo meccanismo di deformazione più semplice rispetto ai metalli, rendendo più semplice l'interpretazione dei dati di imaging.

I risultati dello studio potrebbero avere implicazioni significative per la comprensione dei guasti dei materiali e la progettazione di nuovi materiali. Evidenzia la necessità di studiare ulteriormente il comportamento delle dislocazioni che si muovono più velocemente della velocità del suono, poiché possono portare a guasti imprevisti in varie applicazioni.

