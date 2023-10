Gli scienziati scoprono la struttura 3D del sistema CRISPR-Cas13bt3 con la promessa di combattere i virus

Gli scienziati hanno fatto un passo avanti nel campo dell’editing genetico descrivendo in dettaglio la struttura tridimensionale di CRISPR-Cas13bt3, uno dei più piccoli sistemi CRISPR-Cas13 conosciuti utilizzato per la modifica dell’RNA. Questa scoperta apre la strada al miglioramento della precisione di questo strumento di editing genetico e al miglioramento del suo accesso e della sua consegna ai siti di editing target. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, evidenzia le caratteristiche uniche di CRISPR-Cas13bt3 che la distinguono dalle altre proteine ​​della stessa famiglia.

I sistemi CRISPR sono tecnologie vincitrici del premio Nobel utilizzate per modificare gli acidi nucleici come RNA e DNA. L'RNA è una molecola polimerica a filamento singolo essenziale per l'espressione genica, mentre il DNA trasporta le istruzioni genetiche per lo sviluppo e la crescita.

I ricercatori della Rice University hanno utilizzato la modellazione 3D per comprendere meglio la struttura e il meccanismo di CRISPR-Cas13bt3. A differenza di altri sistemi CRISPR che prendono di mira il DNA, i sistemi associati a Cas13, incluso CRISPR-Cas13bt3, prendono di mira l’RNA. Questo sistema di targeting dell’RNA ha un grande potenziale nella lotta contro i virus, poiché molti virus utilizzano l’RNA per codificare le proprie informazioni genetiche.

Le dimensioni ridotte di CRISPR-Cas13bt3, con solo circa 700 aminoacidi rispetto ai soliti 1200 aminoacidi, offrono un vantaggio fornendo un migliore accesso e distribuzione ai siti target. I ricercatori hanno utilizzato la microscopia crioelettronica per mappare la struttura del sistema CRISPR, producendo un modello 3D dettagliato. Sorprendentemente, hanno scoperto che CRISPR-Cas13bt3 funziona in modo diverso dalle altre proteine ​​della famiglia Cas13. Invece di due domini inizialmente separati che si uniscono per eseguire un taglio, questo sistema utilizza una struttura a forbice preesistente combinata con elementi leganti per colpire specifici siti di RNA.

I ricercatori hanno poi lavorato per migliorare la precisione del sistema testandone l'attività e la specificità nelle cellule viventi. Le loro scoperte ci avvicinano a strumenti di editing genetico più efficaci che possono combattere i virus e potenzialmente contribuire ai progressi della medicina e della biotecnologia.

Fonte: Comunicazioni sulla natura