Gli emozionanti eventi astronomici di ottobre: ​​un'anteprima

Mentre la stagione cambia e le foglie iniziano a cadere, ottobre ci regala una serie di affascinanti eventi astronomici di cui meravigliarsi. Dalle missioni spaziali agli sciami meteorici, questo mese promette di essere una delizia per gli appassionati di astronomia.

Uno degli eventi più attesi è il lancio della missione sull'asteroide Psyche della NASA il 5 ottobre. La navicella spaziale Psyche esplorerà l'asteroide 16 Psyche, che si ritiene sia composto principalmente di metallo. Studiando questo mondo metallico unico, gli scienziati sperano di ottenere preziose informazioni sulla formazione dei nuclei dei pianeti terrestri, compreso quello della Terra. Originariamente prevista per settembre 2022, la missione è stata ritardata a causa di difficoltà tecniche. Il lancio avverrà dal Kennedy Space Center della Florida.

Il 9 ottobre lo sciame meteorico delle Draconidi raggiungerà il suo apice. A differenza di altri sciami meteorici, le Draconidi sono più visibili di sera o all’alba, piuttosto che durante la notte. Anche se si prevede che questo sciame produca solo una decina di meteore all'ora, negli anni precedenti ha sorpreso gli astronomi con spettacoli spettacolari, producendo migliaia di meteore all'ora. Anche se quest'anno non è previsto uno spettacolo così straordinario, vale la pena tenere gli occhi aperti per eventuali sorprese.

Lo sciame meteorico delle Orionidi, associato alla famosa cometa di Halley, raggiungerà il picco il 20 ottobre. Con la Luna con un'illuminazione pari solo al 37%, la visibilità per questo sciame sarà favorevole. È noto che le Orionidi producono fino a ottanta meteore all'ora, anche se negli ultimi anni si sono osservate velocità più vicine alle venti o trenta all'ora. Tuttavia, l’occasione di assistere a queste meraviglie celesti è da non perdere.

La luna piena di ottobre, conosciuta come Luna del Cacciatore, brillerà il 28 ottobre. Questa luna, insieme alla Luna del Raccolto, può verificarsi a settembre o ottobre. La Luna del Raccolto è la luna piena più vicina all'equinozio d'autunno, mentre la Luna del Cacciatore la segue. Originariamente un segnale per i cacciatori per concludere la stagione di caccia e prepararsi per l'inverno, la Luna del Cacciatore è anche associata ad altri nomi come Luna delle Foglie che Cadono e Luna del Riso che Essicca.

Con l'opportunità di assistere a sciami meteorici, supportare missioni spaziali e apprezzare la bellezza della luna piena questo ottobre, gli appassionati di astronomia avranno una vera sorpresa.

