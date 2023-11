Il ruolo dei fenotipi dei macrofagi nella terapia cellulare: una prospettiva ingegneristica

I macrofagi, un tipo di globuli bianchi noti per la loro capacità di distruggere gli agenti patogeni invasori, sono stati a lungo studiati come potenziale strumento per combattere le malattie, compreso il cancro, attraverso la terapia cellulare. Tuttavia, nonostante i risultati promettenti in laboratorio, gli studi clinici che utilizzano i macrofagi non hanno soddisfatto le aspettative. I biologi si sono chiesti perché questo sia il caso, ma i ricercatori della Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) stanno affrontando il problema da una prospettiva ingegneristica.

In un recente studio pubblicato su Applied Physics Reviews, gli scienziati della SEAS, guidati da Samir Mitragotri, hanno esaminato le barriere fisiche che potrebbero impedire ai macrofagi di raggiungere efficacemente il loro bersaglio nelle cellule tumorali. Utilizzando la microscopia e l’apprendimento automatico, il gruppo di ricerca ha scoperto che specifici fenotipi di macrofagi avevano più successo nell’infiltrarsi nei tumori rispetto ad altri e questi fenotipi non erano comunemente utilizzati negli studi clinici per le terapie contro il cancro.

L’approccio tradizionale alla terapia cellulare si è basato fortemente su uno specifico fenotipo di macrofago noto come M1, riconosciuto per le sue capacità di lotta contro il tumore. Tuttavia, questo fenotipo ha costantemente prodotto risultati deludenti negli studi clinici. Il team del SEAS ha confrontato il movimento di tre diversi fenotipi di macrofagi (M0, M1 e M2) attraverso un idrogel complesso e nelle cellule tumorali. Hanno scoperto che il fenotipo M1 sembrava avere difficoltà con il riconoscimento e la navigazione del bersaglio, mentre il fenotipo M0 dimostrava una forte capacità di localizzare con precisione le cellule tumorali.

Questo studio suggerisce che il ridotto trasporto dei macrofagi M1 può essere attribuito alle loro scarse capacità di cambiare forma rispetto ad altri fenotipi. Quanto migliore è la capacità di un macrofago di cambiare forma, tanto più efficientemente potrà raggiungere il suo bersaglio. I risultati forniscono una nuova ipotesi basata sulla fisica per la mancanza di successo delle precedenti terapie con macrofagi e sfidano la tradizionale comprensione basata sulla biologia di queste terapie.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa sono i macrofagi?

R: I macrofagi sono un tipo di globuli bianchi che svolgono un ruolo chiave nella risposta immunitaria fagocitando e distruggendo gli agenti patogeni dannosi.

D: Cos'è la terapia cellulare?

R: La terapia cellulare è un approccio terapeutico che prevede l'utilizzo di cellule trapiantate per combattere le malattie. Nel caso del cancro, i macrofagi vengono studiati come potenziale strumento per la terapia cellulare.

D: Perché le terapie con macrofagi si sono rivelate deludenti negli studi clinici?

R: Sebbene i macrofagi si siano mostrati promettenti negli studi di laboratorio, la loro efficacia negli studi clinici è stata limitata. Questo nuovo studio suggerisce che la scelta del fenotipo dei macrofagi e le sue capacità di cambiare forma possono svolgere un ruolo cruciale nel loro successo o fallimento come strumento terapeutico.

D: Cos'è un fenotipo?

R: Un fenotipo si riferisce alle caratteristiche o ai tratti esibiti da un organismo o da un tipo cellulare specifico. In questo studio, i ricercatori hanno confrontato il movimento e il comportamento di diversi fenotipi di macrofagi.

D: In che modo questa ricerca può avere un impatto sulle future terapie mediate dai macrofagi?

R: I risultati di questo studio evidenziano l’importanza di considerare le proprietà fisiche e le capacità dei macrofagi nello sviluppo di terapie cellulari. Comprendendo il modo in cui i diversi fenotipi si comportano e interagiscono con il loro ambiente, i ricercatori possono ottimizzare le terapie mediate dai macrofagi per migliorare i risultati clinici.

Fonte:

Scuola di ingegneria e scienze applicate di Harvard