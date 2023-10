Rivoluzionando i tessuti: la fibra programmabile offre un cambio di forma dinamico

By

Immagina una giacca che si adatta alle mutevoli condizioni meteorologiche, trasformando dinamicamente la sua forma per fornire un isolamento ottimale quando la temperatura scende. Questo concetto futuristico potrebbe presto diventare realtà, grazie a uno sviluppo rivoluzionario da parte dei ricercatori del MIT. FibeRobo, una fibra programmabile e attivabile, ha il potenziale per rivoluzionare l’industria tessile consentendo ai tessuti di cambiare forma in risposta alle fluttuazioni di temperatura.

A differenza delle fibre che cambiano forma esistenti che hanno funzionalità limitate e sono difficili da incorporare nei tessuti, FibeRobo offre una soluzione versatile ed economica. La fibra si contrae quando la temperatura aumenta e si inverte quando la temperatura diminuisce, senza la necessità di sensori o hardware integrati. Questo materiale innovativo può essere perfettamente integrato nei processi di produzione tessile, come tessitura, lavorazione a maglia e ricamo, rendendolo adatto a un’ampia gamma di applicazioni.

Una delle possibilità più entusiasmanti è la creazione di indumenti compressivi programmabili che aiutino il recupero post-operatorio. Combinando FibeRobo con un filo conduttivo, che funge da elemento riscaldante quando la corrente elettrica lo attraversa, questi indumenti non solo possono fornire compressione ma anche regolare la loro forma in base alle informazioni digitali, come i dati provenienti da un sensore di frequenza cardiaca.

“Questa ricerca apre nuove frontiere nel settore tessile. I tessili sono sempre stati una parte vitale della nostra vita, ma sono stati passivi e insensibili. FibeRobo offre ai tessuti l’adattabilità e la reattività tanto necessarie”, afferma l’autore principale Jack Forman.

Lo sviluppo di FibeRobo è stato reso possibile dall'uso di elastomeri a cristalli liquidi (LCE), un materiale che presenta proprietà uniche quando riscaldato. I ricercatori hanno sintetizzato fibre LCE che si attivano silenziosamente e cambiano drasticamente forma in risposta ai cambiamenti di temperatura. Controllando attentamente la composizione del materiale LCE, sono stati in grado di creare fibre che agiscono a temperature sicure per la pelle, rendendole adatte per tessuti indossabili.

Sebbene il processo di fabbricazione delle fibre LCE possa essere impegnativo, i ricercatori del MIT hanno sviluppato una macchina in grado di superare questi ostacoli. Questa macchina, costruita utilizzando parti stampate in 3D e tagliate al laser, consente la fabbricazione efficiente e precisa delle fibre FibeRobo.

Nel complesso, questa ricerca innovativa racchiude un immenso potenziale per trasformare l’industria tessile consentendo la creazione di tessuti adattabili e reattivi. Dall'abbigliamento intelligente agli indumenti medici avanzati, FibeRobo potrebbe rivoluzionare il modo in cui interagiamo e traiamo vantaggio dai tessuti.

FAQ

D: Cos'è FibeRobo?

R: FibeRobo è una fibra programmabile e attivabile sviluppata dai ricercatori del MIT che può cambiare forma in risposta ai cambiamenti di temperatura.

D: In cosa differisce FibeRobo dalle altre fibre che cambiano forma?

R: FibeRobo offre maggiori funzionalità, può essere perfettamente integrato nei tessuti e non richiede sensori o hardware integrati.

D: Quali sono le potenziali applicazioni di FibeRobo?

R: FibeRobo può essere utilizzato per creare indumenti a compressione programmabile, abbigliamento intelligente e altri tessuti in grado di adattarsi a varie esigenze e condizioni.

D: Come viene fabbricato FibeRobo?

R: Il processo di fabbricazione prevede la sintesi di fibre di elastomero a cristalli liquidi (LCE), che vengono poi incorporate nei tessuti utilizzando tecniche di produzione standard.

D: FibeRobo è adatto ai tessuti indossabili?

R: Sì, FibeRobo è progettato per funzionare a temperature sicure per la pelle, rendendolo adatto all'integrazione in tessuti indossabili.