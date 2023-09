Nuovi studi sfidano la teoria prevalente sulla formazione della crosta terrestre

Un recente studio condotto da un gruppo di ricerca guidato dalla Penn State suggerisce che la formazione della crosta terrestre sia stato un lento e continuo processo di rielaborazione, contrariamente a quanto si credeva in precedenza. I ricercatori hanno analizzato oltre 600,000 campioni di roccia provenienti da tutto il mondo per tracciare la crescita della crosta terrestre e hanno trovato prove di una crescita più graduale piuttosto che di un rapido rallentamento circa 3 miliardi di anni fa.

La teoria prevalente suggeriva che ci fosse stato un improvviso passaggio da un pianeta coperchio stagnante senza attività tettonica alla formazione di placche tettoniche. Tuttavia, la nuova ricerca sfida questa idea e fornisce informazioni sulla formazione della crosta terrestre e forse di altri pianeti.

Per determinare la curva di crescita della crosta, i ricercatori hanno utilizzato campioni di roccia piuttosto che campioni di minerali a causa della loro sensibilità e mancanza di errori. Hanno sviluppato un metodo unico per analizzare il modo in cui le rocce ignee cambiano nel tempo attraverso processi quali l'erosione e la rifusione. Confrontando i loro risultati con studi precedenti che utilizzavano reperti minerari, il team ha scoperto che la crosta terrestre segue il percorso del mantello sottostante.

Questa non è la prima volta che gli scienziati suggeriscono una crescita più graduale della crosta terrestre, ma è il primo studio che utilizza reperti rocciosi per supportare questa idea. L'autore principale Jesse Reimink, assistente professore di geoscienze, ha sottolineato che, sebbene la ricerca migliori la nostra comprensione, c'è ancora molto da imparare sulla crosta terrestre a causa dei dati limitati disponibili.

I risultati di questo studio potrebbero avere implicazioni non solo per la comprensione della Terra ma anche per lo studio di altri pianeti. Ad esempio, l’assenza di placche tettoniche su Venere, noto come il “pianeta gemello” della Terra, solleva interrogativi sul perché la Terra e Venere si siano evolute in modo diverso. Il tasso di crescita della crosta svolge un ruolo significativo nel rispondere a queste domande e nel far luce sull’evoluzione dei pianeti su percorsi diversi.

Nel complesso, questa ricerca sfida la teoria prevalente della formazione della crosta terrestre e fornisce preziose informazioni sulla crescita graduale e sulla rielaborazione della crosta terrestre nel corso di miliardi di anni.

