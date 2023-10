Incontra Shaigh Sisk: combinare scienza e arte a sostegno della missione di Goddard

By

Shaigh Sisk è uno specialista di supporto ai progetti nella divisione Progetti di esplorazione e comunicazioni spaziali di Goddard. Oltre al suo ruolo presso Goddard, ha una passione per la ceramica e unisce scienza e arte nelle sue creazioni.

In qualità di specialista del supporto ai progetti, Shaigh fornisce supporto amministrativo alla direzione della divisione e agli scienziati su vari compiti e progetti. Assiste inoltre nei viaggi ufficiali del governo e negli acquisti utilizzando una carta di credito governativa. Il suo ruolo è essenziale per mantenere le cose senza intoppi all'interno della divisione e sostenere la missione di Goddard.

Shaigh ha conseguito una laurea in gestione ambientale presso l'University College dell'Università del Maryland. Inizialmente aspirava a lavorare per la Chesapeake Bay Foundation, ma è stata attratta da Goddard dalle opportunità che offriva. È entrata in Goddard nel 2019 e da allora è stata attivamente coinvolta nella sua posizione attuale.

Uno degli aspetti più interessanti del suo lavoro presso Goddard è stato l'esplorazione delle politiche e delle procedure relative ai viaggi e agli acquisti governativi durante la pandemia di COVID-19. Questi cambiamenti le hanno permesso di lavorare a stretto contatto con un gruppo eterogeneo di persone a Goddard.

Shaigh ha trovato guida e ispirazione dai suoi mentori, tra cui Stephanie Getty, direttrice della sua divisione, e Juri Schauermann, assistente alla regia. Queste persone esperte non solo hanno supportato Shaigh nella sua crescita professionale, ma le hanno anche mostrato l'importanza dell'equilibrio tra lavoro e vita privata come genitori che lavorano.

Il gruppo di front office solidale e affiatato di Goddard è ciò che Shaigh apprezza di più del lavorare lì. Li descrive come la sua famiglia lavorativa e il loro cameratismo si riflette nella loro capacità di gestire la divisione in modo efficiente ed efficace.

Guardando al futuro, Shaigh spera di sviluppare le sue capacità nella gestione dei progetti e acquisire esperienza nella guida di progetti e attività che la appassionano. Apprezza l'esposizione a diverse strade che la sua attuale posizione le ha fornito e non vede l'ora di continuare il suo lavoro presso Goddard.

Al di fuori della sua vita professionale, Shaigh trova gioia nella ceramica e trascorre il suo tempo libero in uno studio di ceramica locale. Attraverso la ceramica, unisce creatività e scienza, apprezzando le reazioni chimiche e i colori unici che possono essere ottenuti attraverso tecniche come la cottura Raku.

L'amore di Shaigh per l'acqua e le creature acquatiche ispira i suoi viaggi, con un fascino particolare per gli ecosistemi che esistono dentro e intorno all'acqua. La destinazione dei suoi sogni sono le Isole Galapagos, dove può interagire con una vasta gamma di vita acquatica.

In sintesi, il ruolo di Shaigh Sisk come specialista di supporto ai progetti presso Goddard è cruciale nel sostenere la missione della divisione Progetti di esplorazione e comunicazioni spaziali. La sua passione per la ceramica e la capacità di fondere scienza e arte aggiungono una dimensione unica alla sua vita e al suo lavoro. Con un ambiente di lavoro favorevole e un focus sulla crescita continua, il futuro di Shaigh a Goddard sembra promettente.

Fonte:

– Elizabeth M. Jarrell, “Conversazioni con Goddard”, Goddard Space Flight Center della NASA. (Nessun URL)