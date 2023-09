Un nuovo studio rileva che l'ombra può aiutare a prevenire lo sbiancamento dei coralli

Un recente studio condotto dalla Southern Cross University in Australia ha scoperto una potenziale soluzione per prevenire lo sbiancamento dei coralli: l'ombra. Lo sbiancamento dei coralli, diventato un’epidemia in tutto il mondo a causa dell’aumento della temperatura dell’acqua, ha causato danni significativi alle barriere coralline, inclusa la famosa Grande Barriera Corallina.

Secondo Peter Butcherine, autore principale dello studio, la Grande Barriera Corallina è sotto minaccia imminente a causa dei cambiamenti climatici e ha subito quattro eventi di sbiancamento di massa dal 2016. La prossima estate 2023-24 rappresenta un rischio elevato a causa delle condizioni di El Niño e di temperature più elevate. temperature dell'acqua. Ciò, combinato con le conseguenze future del cambiamento climatico, come ondate di caldo e tempeste marine più frequenti, rappresenta un pericolo significativo per la barriera corallina.

Sebbene gli sforzi per ridurre il cambiamento climatico siano vitali, non sono più sufficienti per proteggere la Grande Barriera Corallina. Pertanto, i ricercatori del sottoprogramma Cooling and Shading del Reef Restoration and Adaptation Program (RRAP) hanno concentrato i loro sforzi sullo studio dell’efficacia dell’ombreggiamento delle barriere coralline per combattere lo sbiancamento.

Lo studio ha dato risultati positivi, dimostrando che anche l’ombreggiamento parziale per una parte della giornata può mitigare efficacemente lo sbiancamento. È stato scoperto che una luce solare ridotta del 30% intorno a mezzogiorno per quattro ore rallenta l’inizio dello sbiancamento nei coralli superficiali e stressati termicamente.

Questi risultati aprono la possibilità a vari interventi umani per aiutare gli ecosistemi corallini. Le coperture artificiali, come i teli ombreggianti, rappresentano una potenziale soluzione, ma sono necessarie ulteriori ricerche per comprenderne gli effetti indiretti. Un’altra opzione promettente è l’uso di sistemi di nebbia artificiale, che possono fornire ombra senza incidere sull’ecosistema corallino. Tuttavia, sono necessari ulteriori attività di ricerca e sviluppo prima di un’implementazione su larga scala sul campo.

Lo studio evidenzia l’importanza di approcci innovativi per proteggere le barriere coralline e l’urgente necessità di agire per preservare questi ecosistemi vitali.

Definizioni:

– Sbiancamento dei coralli: il processo in cui i coralli espellono le alghe simbiotiche che vivono nei loro tessuti, causato da fattori di stress ambientale come l’elevata temperatura dell’acqua.

– Grande Barriera Corallina: il più grande sistema di barriera corallina del mondo situato al largo della costa del Queensland, in Australia.

– Ombreggiatura: ridurre la quantità di luce solare che raggiunge i coralli fornendo copertura o utilizzando metodi artificiali.

– El Niño: un modello climatico caratterizzato dal riscaldamento dell’Oceano Pacifico, che può avere impatti significativi sui modelli meteorologici in tutto il mondo.

– Ondate di caldo marine: periodi di temperature dell’acqua insolitamente calde nell’oceano.

– Cambiamenti climatici: cambiamenti a lungo termine della temperatura e dei modelli meteorologici causati dalle attività umane, in particolare dall’emissione di gas serra.

Fonte:

– Studio pubblicato su Frontiers in Marine Science, condotto dalla Southern Cross University in Australia

– Citazione di Peter Butcherine, ricercatore presso la Southern Cross University in Australia, pubblicata in un'intervista a Newsweek