Gravi eventi meteorologici spaziali influenzano la migrazione degli uccelli, spettacoli di studio

Secondo un nuovo studio condotto da ricercatori dell’Università del Michigan, è stato scoperto che gravi eventi meteorologici spaziali, come i brillamenti solari, incidono sui modelli di migrazione degli uccelli, portando a una diminuzione del loro numero durante le stagioni migratorie. Questi eventi interrompono il campo magnetico terrestre, su cui gli uccelli migratori fanno affidamento per la navigazione a lunga distanza. Lo studio ha utilizzato un set di dati di 23 anni sulla migrazione degli uccelli attraverso le Grandi Pianure per analizzare gli effetti degli eventi meteorologici spaziali sul movimento degli uccelli.

I ricercatori hanno scoperto che gli uccelli che sceglievano di migrare durante questi eventi incontravano maggiori difficoltà nella navigazione, in particolare in condizioni di cielo coperto durante la stagione autunnale. Lo studio ha utilizzato immagini radar raccolte in 37 stazioni nelle Grandi Pianure per stimare l’intensità della migrazione e misurare la direzione del volo. La maggior parte degli uccelli migratori in questa regione sono uccelli appollaiati, uccelli costieri e uccelli acquatici.

All'analisi dei dati radar è stato abbinato un indice di disturbo geomagnetico, che rappresenta la massima variazione oraria delle condizioni magnetiche. Utilizzando modelli statistici, i ricercatori hanno misurato gli effetti di questi disturbi sulla migrazione degli uccelli. Hanno scoperto una diminuzione del numero di uccelli migratori durante forti disturbi geomagnetici e hanno osservato che gli uccelli avevano maggiori probabilità di andare alla deriva con il vento invece di navigare attivamente di fronte a segnali celesti oscurati e interruzioni magnetiche.

I risultati evidenziano l’impatto significativo delle condizioni ambientali, compresi i disturbi geomagnetici, sul comportamento degli animali e sui modelli di movimento a livello di popolazione. Questa ricerca fornisce preziose informazioni sull’influenza degli eventi meteorologici spaziali sugli uccelli migratori e sottolinea la necessità di ulteriori studi in quest’area.

