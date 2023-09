La missione OSIRIS-REx della NASA restituisce con successo un campione di asteroide

La missione OSIRIS-REx della NASA ha restituito con successo un campione di polvere e roccia da un asteroide chiamato Bennu. Dopo un viaggio durato sette anni, la piccola capsula nera contenente il campione atterrò nel deserto dello Utah. Questo campione è probabilmente il più grande mai raccolto da un asteroide.

L'obiettivo principale della missione era studiare Bennu alla ricerca di indizi sulle origini del Sistema Solare e sulla vita stessa. Gli asteroidi sono i resti di pianeti falliti e collisioni distruttive avvenuti agli albori del Sistema Solare. Studiando la loro composizione, gli scienziati possono imparare di più su come si sono formati i pianeti e ottenere informazioni sulla distribuzione di acqua, minerali e carbonio essenziali per la vita.

Mentre i telescopi possono fornire un’idea approssimativa della composizione della superficie di un asteroide, un’analisi chimica approfondita richiede campioni reali. La maggior parte dei campioni di asteroidi a disposizione dei ricercatori hanno la forma di meteoriti schiantati sulla Terra. Tuttavia, questi meteoriti non sono rappresentativi di tutti i tipi di asteroidi. Alcuni asteroidi riescono a sopravvivere meglio di altri alla discesa attraverso l'atmosfera terrestre, e ci sono meteoriti che non corrispondono a nessun tipo di asteroide conosciuto.

Per superare questa sfida, gli scienziati utilizzano reti di telecamere dedicate, come la Desert Fireball Network australiana, per osservare gli asteroidi in arrivo, recuperare campioni di meteoriti e tracciare i loro percorsi nello spazio. Questo processo aiuta a identificare le origini dei meteoriti e fornisce campioni incontaminati per ulteriori analisi in laboratorio.

Le missioni di ritorno dei campioni, come OSIRIS-REx, sono cruciali per analizzare la composizione dei corpi extraterrestri. Queste missioni comportano il viaggio di milioni di chilometri, la velocità corrispondente al bersaglio, la ricerca di un sito di atterraggio sicuro, la raccolta di un campione e il ritorno sulla Terra. Gran parte di questo processo deve essere autonomo a causa dei ritardi nella comunicazione con la Terra.

OSIRIS-REx è la quarta missione per riportare materiale extraterrestre sulla Terra. Missioni precedenti, come Stardust della NASA, la navicella spaziale giapponese Hayabusa e Hayabusa2, hanno riportato campioni di comete e asteroidi. Tuttavia, si prevede che OSIRIS-REx abbia restituito il campione più grande finora, stimato in circa 250 grammi.

Oltre allo studio della composizione dell'asteroide, il rientro della capsula campione fornisce anche preziosi dati scientifici. Quando gli oggetti spaziali entrano nell'atmosfera terrestre, creano palle di fuoco e innescano onde d'urto. Lo studio di questi fenomeni può aiutare i ricercatori a comprendere la fisica del rientro e perché alcuni meteoriti sopravvivono mentre altri no.

