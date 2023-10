Il significato degli impulsi luminosi ad attosecondi: Premio Nobel per la fisica 2023

Il Premio Nobel per la fisica 2023 è stato assegnato congiuntamente a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier per il loro lavoro innovativo sui metodi sperimentali che generano impulsi di luce ad attosecondi. Ma cos’è esattamente un impulso di luce ad attosecondi e perché è significativo?

Un attosecondo è un'unità di tempo incredibilmente breve, equivalente a un milione di milionesimi di secondo. Per metterlo in prospettiva, durante un attosecondo, la luce percorre una distanza pari a circa la dimensione di un atomo. Gli impulsi di attosecondi sono estremamente difficili da creare ma hanno un valore immenso nella ricerca scientifica.

In precedenza, i progressi nella tecnologia laser consentivano agli scienziati di generare impulsi di luce più brevi, fino a pochi femtosecondi (un miliardo di milionesimi di secondo). Tuttavia, raggiungere i tempi necessari per studiare la dinamica degli elettroni negli atomi e nelle molecole ha richiesto un approccio innovativo.

La svolta è arrivata con l’interazione di impulsi di luce con un gas ionico altamente carico, dove la maggior parte degli elettroni era stata strappata via. Questa interazione ha prodotto armoniche elevate della frequenza laser iniziale, che potrebbero essere progettate per generare impulsi di luce ad attosecondi estremamente brevi.

La capacità di generare impulsi di luce ad attosecondi ha aperto nuove frontiere nella ricerca scientifica, in particolare in campi come la fisica atomica e molecolare, la chimica e persino la biologia. Questi impulsi consentono agli scienziati di studiare il movimento e la dinamica degli elettroni su scala molecolare in esperimenti di laboratorio, fornendo informazioni cruciali sui processi fondamentali.

Le scoperte fatte da Agostini, Krausz e L'Huillier hanno vaste applicazioni e implicazioni, aprendo la strada a progressi in varie discipline scientifiche. I loro risultati sono valsi loro il prestigioso Premio Nobel per la fisica, che comprende una quota paritetica di 11 milioni di corone svedesi (1.65 milioni di dollari neozelandesi).

Fonti: Accademia reale svedese delle scienze