Settembre 2023: un mese da record per le temperature globali

I dati sulla temperatura globale per il mese di settembre sono stati rilasciati e i risultati sono motivo di preoccupazione. Nelle parole del climatologo Zeke Hausfather, settembre è stato “assolutamente sbalorditivo”. Questo sentimento è ripreso da altri esperti climatici, che descrivono le temperature come “preoccupanti” e “selvagge”.

I dati compilati dal ricercatore climatico Zeke Hausfather rivelano che nel settembre 2023 si è registrata un’anomalia della temperatura di oltre 0.5°C al di sopra della temperatura media storica di base. Ciò lo rende il settembre più caldo mai registrato, superando il precedente record mensile con un margine significativo. In particolare, settembre è stato in media 1.8°C più caldo rispetto ai livelli preindustriali, ben al di sopra dell’obiettivo dell’Accordo di Parigi di limitare l’aumento della temperatura a 1.5°C.

Le temperature estreme osservate nel mese di settembre sono indicative dei profondi cambiamenti che si stanno verificando nel nostro clima. Gli scienziati del clima attribuiscono questi picchi di temperatura a una combinazione di fattori noti, come l’aumento delle emissioni di gas serra, nonché ad alcune incertezze. Una di queste incertezze è l’influenza di El Niño, un processo naturale ciclico che trasferisce il calore dagli oceani all’atmosfera. Sebbene gli effetti di El Niño siano ancora in fase di studio, è noto che contribuisce alle variazioni di temperatura.

Inoltre, gli scienziati stanno studiando il potenziale impatto delle nuove normative sui modelli climatici. Ad esempio, le restrizioni sullo zolfo nel carburante per le navi hanno ridotto l’inquinamento atmosferico, ma potrebbero aver inavvertitamente provocato una minore copertura nuvolosa, con conseguente aumento delle temperature. Inoltre, l’eruzione del vulcano Hunga Tonga avvenuta l’anno precedente potrebbe ancora influenzare le temperature, anche se in minima parte.

È importante notare che, sebbene settembre 2023 abbia battuto i record di temperatura, ciò non significa che il limite di temperatura stabilito dall’Accordo di Parigi sia stato superato. L’obiettivo di 1.5°C intende rappresentare temperature sostenute, non quelle di un singolo mese. Tuttavia, il verificarsi sempre più frequente di temperature da record suscita preoccupazioni tra gli scienziati, poiché indica quanto rapidamente ci stiamo avvicinando alla soglia di Parigi.

Gli impatti dei cambiamenti climatici si stanno già facendo sentire, con precipitazioni più intense, uragani violenti, incendi devastanti e proliferazione di agenti infettivi. L’urgenza di affrontare il cambiamento climatico è sottolineata dalle crescenti perturbazioni climatiche a cui stiamo assistendo. Non è solo un problema per le generazioni future, ma richiede un’azione immediata per mitigarne gli effetti.

