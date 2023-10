La spettacolare luna piena del raccolto splende a Kathmandu, in Nepal

By

La recente luna piena del raccolto di venerdì 29 settembre ha illuminato i cieli di Kathmandu, in Nepal, in uno spettacolo mozzafiato. Questa particolare luna piena è stata speciale, poiché ha segnato l’ultima di quattro superlune consecutive, secondo la NASA.

Uno straordinario video time-lapse ha catturato la luna piena che brillava luminosa, mostrando la sua maestosa bellezza. Il filmato è stato registrato utilizzando un telefono con il telescopio rifrattore Celestron AstroMaster 90EQ.

Il significato della luna piena del raccolto risale a un’epoca in cui l’elettricità non era facilmente disponibile. Gli agricoltori attendevano con impazienza il suo arrivo perché concedeva loro più tempo per raccogliere i raccolti prima del primo gelo della stagione. Ciò ha permesso loro di garantire un raccolto di successo ed evitare eventuali danni causati dal freddo.

Il termine “superluna” si riferisce a un fenomeno in cui la Luna appare più grande e luminosa del solito a causa della sua vicinanza alla Terra. Ciò si verifica quando la Luna si trova nel punto più vicino al nostro pianeta nella sua orbita ellittica.

Come mostra la storia documentata, gli esseri umani sono sempre stati affascinati dalla bellezza celeste della luna e le hanno conferito vari significati culturali e simbolici. La vista della luna piena evoca spesso un senso di meraviglia e stupore, ricordandoci la vastità e il mistero dell'universo.

