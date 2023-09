La Luna Piena del Raccolto: l’ultima Superluna del 2023

La luna piena del raccolto raggiungerà il picco di illuminazione il 29 settembre 2023, segnando la quarta e ultima superluna dell’anno. Questo evento dovrebbe verificarsi nelle prime ore del mattino ma apparirà interamente illuminato fino a sabato mattina. Una superluna si riferisce a una luna piena che è più vicina alla Terra del normale, facendola apparire più grande e luminosa nel cielo notturno. Questa particolare superluna sarà a circa 224,854 miglia dalla Terra, il che la rende circa il 5% più grande e il 13% più luminosa di una luna piena media.

Il termine “luna del raccolto” è chiamato così perché si verifica vicino all’inizio dell’autunno, quando i raccolti raggiungono il loro picco nell’emisfero settentrionale. In passato, la luna brillante forniva ulteriore luce ai contadini per lavorare fino a sera e raccogliere i raccolti prima del primo gelo. Diverse tribù indigene hanno i propri nomi per la luna piena di settembre, come la luna produttrice di mais, la luna delle foglie marroni e la luna autunnale.

Inoltre, questo periodo dell’anno coincide anche con altre tradizioni di celebrazione del raccolto in tutto il mondo, come la festa coreana di Chuseok e la festa buddista giapponese di Higan. Entrambe queste celebrazioni prevedono anche il ricordo degli antenati.

Durante la luna piena, nel cielo notturno sono visibili diversi pianeti. Saturno e Giove sorgono ad est e appaiono alti nelle ultime ore, mentre Venere brilla prima dell'alba. Inoltre, Mercurio può essere visto basso lungo l’orizzonte orientale.

Oltre all’imminente luna piena, ci sono molti altri eventi astronomici da aspettarsi. Il 14 ottobre ci sarà un'eclissi solare anulare visibile nel Nord, Centro e Sud America. Ciò sarà seguito da un’eclissi lunare parziale il 28 ottobre, visibile in Europa, Asia, Australia e parti del Nord America e del Sud Africa.

Infine, si prevede che diversi sciami meteorici raggiungeranno il picco entro la fine dell’anno. Questi acquazzoni si vedono meglio in aree senza inquinamento luminoso, dove ogni evento ha date di punta specifiche.

