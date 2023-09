La Superluna del raccolto: una conclusione spettacolare per un'estate piena di Superlune

La quarta e ultima superluna del 2023 illuminerà il cielo notturno dopo il tramonto giovedì. Le Superlune si verificano quando la Luna si trova alla distanza più vicina alla Terra durante la sua orbita, risultando in un aspetto più grande e luminoso.

Conosciuta come la superluna del raccolto, raggiungerà il suo picco di illuminazione intorno alle 6:23 ET di venerdì. Sarà comunque visibile anche per tutta la serata di venerdì. Questa luna piena viene chiamata luna del raccolto perché si verifica più vicino all’equinozio d’autunno, che ha avuto luogo il XNUMX settembre. Alcuni la chiamano anche luna del mais, a simboleggiare la fine dei raccolti estivi.

Il nome “luna del raccolto” può essere fatto risalire ai tempi in cui i contadini facevano affidamento sulla luce lunare per lavorare nei loro campi. Prima dell’avvento dei trattori dotati di fari, la luce lunare era essenziale per garantire che il raccolto potesse essere completato rapidamente prima che la pioggia rovinasse il raccolto. Quando i raccolti maturano tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, gli agricoltori spesso dovevano lavorare fino a tarda notte. La luce lunare divenne una risorsa vitale per l’agricoltura, dando così origine al termine “luna del raccolto”.

Secondo l'Almanacco del Contadino, il primo uso documentato del termine “luna del raccolto” risale al 1706. La luminosità della luna e la vicinanza all'equinozio d'autunno ne hanno fatto un evento celeste significativo per gli agricoltori nel corso della storia.

Sfortunatamente, se perdi la superluna di questa settimana, dovrai aspettare fino alla fine dell’estate 2024 per assistere alla prossima superluna nel cielo notturno. Ogni anno in genere si verificano una o due superlune, rendendo questi eventi relativamente rari.

L’estate del 2023 è stata eccezionale in termini di superlune, con quattro superlune consecutive che hanno illuminato il cielo. Inoltre, agosto è stato caratterizzato da un raro fenomeno noto come luna blu, che è la seconda luna piena in un solo mese. L'ultima super luna blu si è verificata nell'agosto del 2037 e passeranno altri 14 anni prima di assistere nuovamente a questo evento celeste.

Quindi, assicurati di prenderti un momento per apprezzare la bellezza della superluna del raccolto e di dire addio a un'estate piena di magnifici spettacoli lunari.

