La luminosa e bella luna del raccolto: l’ultima Superluna del 2023

By

La luna piena del 29 settembre illuminerà il cielo notturno, segnando la quarta e ultima superluna del 2023. Questo evento celeste raggiungerà il suo picco di illuminazione alle 7.57:XNUMX di venerdì (AEST) e continuerà ad apparire completamente illuminato fino a sabato mattina. secondo la NASA.

Il modo migliore per osservare la luna del raccolto è trovare un luogo con vista libera verso est, lontano dall'inquinamento luminoso. Sebbene molte persone associno la Luna del raccolto a una tonalità arancione al suo sorgere, questo fenomeno è tipico di tutte le lune piene. Il colore è causato dallo spessore dell'atmosfera terrestre vicino all'orizzonte, che è maggiore rispetto a quando la Luna è in alto, secondo EarthSky.

Una superluna è generalmente definita come una luna piena che è più vicina alla Terra del solito, risultando in un aspetto più grande e luminoso nel cielo notturno. La luna del raccolto di settembre sarà a circa 361,867 km dalla Terra, circa 22,604 km più vicina della sua distanza media. Quest’anno, il 30 agosto, la Luna si è trovata nel punto più vicino alla Terra, a soli 357,200 km di distanza.

Si prevede che questa luna del raccolto sarà circa il 5% più grande e il 13% più luminosa di una luna piena media, come stimato dalla NASA. Alcuni astronomi considerano una luna una superluna quando si trova entro il 90% del perigeo, che è il suo avvicinamento più vicino alla Terra in orbita.

La luna del raccolto prende il nome dal fatto che si verifica vicino all'inizio dell'autunno, o all'equinozio autunnale nell'emisfero settentrionale, che quest'anno si è verificato il 23 settembre. Tradizionalmente, la luminosità della luna durante questo periodo dell'anno aiutava gli agricoltori a lavorare fino a sera. raccogliere i raccolti prima del primo gelo.

Oltre alla luna del raccolto, varie tribù indigene del Nord America hanno nomi diversi per la luna piena di settembre. Ad esempio, la tribù Abenaki la chiama la luna produttrice di mais, i Lakota la chiamano la luna delle foglie marroni e la tribù Passamaquoddy la chiama la luna autunnale. Anche altre culture, come quella coreana e quella giapponese, hanno tradizioni di celebrazione del raccolto durante questo periodo dell'anno.

Nello stesso periodo saranno visibili diversi pianeti nel cielo notturno. Saturno e Giove sorgeranno ad est, apparendo alti nelle ultime ore, mentre Venere risplenderà brillantemente prima dell'alba. Secondo The Planetary Society, Mercurio può anche essere visto danzare basso lungo l’orizzonte orientale prima dell’alba.

Fonti: NASA, EarthSky, The Old Farmer's Almanac, Royal Museums Greenwich, The Planetary Society