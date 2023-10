Le relative concentrazioni di biossido di azoto rivelate da Sentinel-5P

Il satellite Copernicus Sentinel-5P, frutto di uno sforzo congiunto tra l’Agenzia spaziale europea (ESA) e la Commissione europea, monitora diligentemente i gas atmosferici dal 2017. Il suo obiettivo principale è stato il biossido di azoto (NO2), un inquinante altamente dannoso. In una recente immagine catturata dal satellite, sono state osservate concentrazioni allarmanti di NO2 sopra il Regno Unito, il Belgio e i Paesi Bassi.

Dotato dello strumento di monitoraggio troposferico (Tropomi), Sentinel-5P supera i suoi predecessori nella sua capacità di fornire dati preziosi sulle condizioni atmosferiche. Ciò include mappe ad alta risoluzione di vari gas, come biossido di azoto, metano e biossido di zolfo. Questi dati sono cruciali per comprendere e gestire la qualità dell’aria e il cambiamento climatico.

I Paesi Bassi, in particolare, hanno dovuto affrontare sfide significative nella gestione delle emissioni di azoto. Dal 2019, il Paese fatica a ridurre queste emissioni, il che ha comportato ritardi nei progetti di costruzione e una maggiore incertezza in vari settori. Le sentenze sul Programma Aanpak Stikstof (PAS), che concedeva autorizzazioni anticipate per attività basate sugli effetti positivi attesi sulle aree naturali protette, sono state ritenute non sufficientemente comprovate dal Raad van State, la più alta corte del paese. Di conseguenza, attività come il pascolo e la concimazione ora richiedono calcoli separati delle emissioni di azoto.

L’aumento dei calcoli sulle emissioni di azoto ha portato a notevoli ritardi nei progetti di costruzione e a una carenza di esperti. Ogni progetto di costruzione deve ora essere sottoposto a un calcolo separato, che può causare ritardi fino a nove mesi. Inoltre, se si riscontrassero eccessive emissioni di azoto in prossimità di aree protette, i permessi di costruzione potrebbero essere a rischio. La revoca di alcune scappatoie e la lentezza nella risposta del governo sono state criticate da organizzazioni come NEPROM, il gruppo di lobby degli sviluppatori di progetti.

Il biossido di azoto non è solo un inquinante atmosferico ma contribuisce anche alle piogge acide, che possono danneggiare il suolo, la qualità dell’acqua e la biodiversità. Elevate concentrazioni di NO2 nell'aria possono causare infiammazioni delle vie aeree e rappresentare un rischio significativo per la salute umana. Inoltre, contribuisce alla formazione di inquinanti atmosferici dannosi come aerosol di particolato secondario e ozono troposferico.

I dati acquisiti dal Sentinel-5P servono a ricordare chiaramente l’urgenza e l’entità della sfida che i paesi europei devono affrontare nella gestione della qualità dell’aria e nella lotta al cambiamento climatico. Le elevate concentrazioni di biossido di azoto osservate nel Regno Unito, in Belgio e nei Paesi Bassi evidenziano l’importanza di normative sulle emissioni efficaci e applicabili. Mentre il Sentinel-5P continua la sua missione, fornirà dati cruciali per informare le decisioni e le azioni chiave nella lotta contro il cambiamento climatico e per una migliore gestione della qualità dell’aria.

Fonti: ESA, Commissione Europea