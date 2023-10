Camminare e giocare a golf migliorano la funzione cognitiva negli anziani, secondo uno studio

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università della Finlandia orientale ha scoperto che impegnarsi in attività come camminare o giocare a golf può migliorare la funzione cognitiva negli anziani. Lo studio ha anche rivelato che la camminata nordica, un tipo di camminata con tutto il corpo utilizzando i bastoncini, può fornire gli stessi benefici.

Lo studio ha coinvolto 25 golfisti sani di età pari o superiore a 65 anni che hanno partecipato a tre periodi di intenso esercizio aerobico – golf, camminata e camminata nordica – in un ambiente di vita reale. I partecipanti hanno mantenuto il loro tipico ritmo sostenuto durante gli esercizi. La funzione cognitiva è stata valutata utilizzando test che misuravano l’attenzione, la velocità di elaborazione e la capacità di cambiare compito. Sono stati inoltre raccolti campioni di sangue per misurare i livelli di due sostanze chimiche, il fattore neurotrofico (BDNF) e la catepsina B (CTSB), che si ritiene riflettano i benefici dell’esercizio fisico nel cervello.

I risultati dello studio hanno dimostrato che sia camminare che giocare a golf hanno avuto un impatto positivo sulla funzione cognitiva, in particolare sulle funzioni cognitive inferiori come l’attenzione e la velocità di elaborazione. Tuttavia, non sono stati osservati effetti significativi sui livelli di BDNF e CTSB. Entrambi i tipi di camminata, regolare e nordica, sono stati associati a un miglioramento del funzionamento esecutivo, fondamentale per pianificare, organizzare e rimanere concentrati.

Questi risultati evidenziano l’importanza di impegnarsi in esercizi aerobici adatti all’età, come camminare, giocare a golf e camminare nordico, per mantenere e migliorare la funzione cognitiva negli anziani. Precedenti ricerche hanno anche suggerito che l’esercizio fisico potrebbe essere una potenziale strategia per prevenire il declino cognitivo.

Lo studio è stato condotto in collaborazione con ricercatori dell’Università di Edimburgo nel Regno Unito e dell’ETH di Zurigo in Svizzera. I risultati sono stati pubblicati nel numero di ottobre di BMJ Open Sport & Activity Medicine.

Per ulteriori informazioni sulla camminata nordica è possibile visitare il sito web della Arthritis Foundation.

Fonte:

– Università della Finlandia orientale, comunicato stampa, 16 ottobre 2023