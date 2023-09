Autoriparazione dei diamanti sintetici scoperta a temperatura ambiente

Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Materials rivela che un team di chimici, scienziati dei materiali e ingegneri aeronautici dell’Università di Beihang ha scoperto prove di autoriparazione nei diamanti sintetici a temperatura ambiente. I ricercatori hanno creato campioni di diamanti microfili, hanno indotto delle crepe e hanno osservato il processo di guarigione utilizzando un microscopio elettronico.

In passato, gli scienziati si sono concentrati sulla ricerca di modi per rendere i diamanti coltivati ​​in laboratorio meno inclini alla rottura. Tuttavia, l’uso dei diamanti in varie applicazioni è stato limitato a causa della loro suscettibilità ai danni. Precedenti ricerche hanno dimostrato che i diamanti con una struttura interna gerarchica hanno meno probabilità di rompersi, ma non nella misura in cui possano essere ampiamente utilizzati.

Studi più recenti hanno scoperto che i compositi di diamanti nanogemellati (ntDC) mostrano un certo grado di autoriparazione. Tuttavia, queste osservazioni sono state effettuate in condizioni di alta pressione e alta temperatura. Il gruppo di ricerca mirava a studiare se proprietà di autoriparazione simili potessero essere ottenute a pressione normale e temperatura ambiente.

Per esplorare questa possibilità, il team ha creato campioni nanotwinned ntDC utilizzando carbonio di cipolla compresso ad alte temperature. Hanno quindi condotto test di frattura utilizzando nanofasci DSC e ntDC, creando crepe nei campioni. I ricercatori hanno osservato il processo di guarigione utilizzando un microscopio elettronico a scansione e hanno condotto numerosi test per garantire l’affidabilità dei risultati.

Il team ha osservato con successo l'autoguarigione nei campioni ntDC. I campioni guariti hanno mostrato una resistenza alla trazione del 34%. Dopo aver studiato i campioni, i ricercatori hanno identificato la presenza di atomi di carbonio ibridati sp2 e sp3 sui lati opposti delle fessure, che hanno chiamato osteoblasti. Questi atomi si legavano tra loro, facilitando il processo di guarigione. Il team ha inoltre condotto simulazioni, che hanno confermato che tali interazioni hanno innescato il ri-legame dei CC attraverso gli spazi vuoti, portando all’autoguarigione.

Questa scoperta rivoluzionaria ci avvicina allo sviluppo di diamanti sintetici più durevoli che possono essere utilizzati in una gamma più ampia di applicazioni. I risultati aprono nuove possibilità per l’utilizzo dei diamanti in settori quali l’elettronica, l’aerospaziale e la medicina.

