Gli scienziati sviluppano un idrogel bioattivo, antimicrobico e autoriparante per applicazioni mediche

Gli scienziati dell'UNSW Sydney hanno compiuto un passo avanti significativo nello sviluppo di un nuovo materiale che potrebbe rivoluzionare l'ingegneria dei tessuti e le procedure mediche. Questo materiale innovativo, un tipo di idrogel, ha proprietà uniche che imitano da vicino il tessuto umano naturale, rendendolo un candidato ideale per un’ampia gamma di applicazioni biomediche.

Gli idrogel sono sostanze gelatinose presenti negli organismi viventi, come la cartilagine negli animali e le alghe nelle piante. Hanno la capacità di supportare la crescita cellulare e imitare le proprietà dei tessuti umani, il che li rende preziosi nella ricerca biomedica e nelle applicazioni mediche. Tuttavia, gli idrogel sintetici esistenti spesso non riescono a ricreare la complessità e la funzionalità del tessuto umano reale.

In un recente studio pubblicato su Nature Communications, i ricercatori dell'UNSW descrivono il loro nuovo idrogel prodotto in laboratorio che presenta qualità inaspettate. Il materiale è bioattivo, il che significa che le cellule incapsulate nell'idrogel si comportano come se si trovassero in un tessuto naturale. Inoltre, possiede proprietà antimicrobiche, che possono prevenire le infezioni batteriche. Inoltre, il materiale è autoriparante, permettendogli di riformarsi dopo essere stato schiacciato, fratturato o addirittura espulso da una siringa. Queste caratteristiche uniche lo rendono altamente adatto per la biostampa 3D e le applicazioni mediche iniettabili.

La scoperta di questo materiale idrogel è stata fatta da Ashley Nguyen, una studentessa di dottorato presso l'UNSW, durante il blocco del COVID-19. Nguyen ha utilizzato simulazioni al computer per identificare molecole che si autoassemblano e si è imbattuta in una sequenza peptidica unica composta da amminoacidi con più triptofani, che ha chiamato “Trpzip”. Dopo la sintesi, si è scoperto che Trpzip forma spontaneamente un gel, aprendo un mondo di possibilità per la sua applicazione in medicina.

Il potenziale di questo idrogel va oltre la sua utilizzabilità nella ricerca e nelle procedure mediche. Offre un'alternativa etica agli idrogel naturali, che spesso derivano da animali e presentano preoccupazioni etiche. Trpzip ha il potenziale per sostituire i materiali naturali esistenti e superarli in varie applicazioni.

La fase successiva della ricerca prevede la collaborazione con l’industria e scienziati clinici per testare l’utilità degli idrogel Trpzip nella coltura dei tessuti ed esplorare applicazioni come la biostampa 3D e il rilascio di cellule staminali. L’obiettivo è sviluppare un’alternativa più uniforme ed economicamente vantaggiosa ai prodotti di derivazione animale, riducendo la necessità di animali nella ricerca scientifica.

FAQ:

Cos'è un idrogel?

Un idrogel è una sostanza gelatinosa in grado di assorbire e trattenere una grande quantità di acqua. È composto da una rete di catene polimeriche reticolate che gli conferiscono una struttura gelatinosa.

Cosa rende unico l’idrogel Trpzip?

L'idrogel Trpzip ha diverse proprietà uniche. È bioattivo, il che significa che può imitare il tessuto naturale e supportare la crescita cellulare. È anche antimicrobico, prevenendo le infezioni batteriche. Inoltre, è auto-riparante, permettendogli di riformarsi dopo essere stato schiacciato o fratturato.

Come può essere utilizzato l'idrogel Trpzip in medicina?

L’idrogel Trpzip ha il potenziale per essere utilizzato in varie applicazioni mediche. Può essere utilizzato per la biostampa 3D, dove può fungere da impalcatura per la crescita di tessuti e organi artificiali. Può anche essere utilizzato come materiale iniettabile per somministrare cellule o farmaci in punti specifici del corpo.

Quali sono i vantaggi dell’idrogel Trpzip rispetto ai materiali naturali?

L'idrogel Trpzip offre numerosi vantaggi rispetto ai materiali naturali. È un materiale sintetico che non richiede la raccolta da animali, affrontando preoccupazioni etiche. Ha anche proprietà più uniformi rispetto agli idrogel naturali, rendendolo più adatto alla ricerca e alle applicazioni biomediche.

(Fonte: [UNSW Sydney](https://www.unsw.edu.au/news/2023/11/revolutionising-tissue-engineering-and-biomedical-research-a-new-gel-that-acts-j) | [Comunicazioni sulla natura](https://www.nature.com/articles/s41467-023-41907-1))