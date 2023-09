Il Rover Perseverance fa la storia con le capacità di guida autonoma

By

Il rover Perseverance, che attualmente esplora Marte, ha raggiunto un traguardo significativo utilizzando il suo sistema di guida autonoma, AutoNav, per navigare su terreni insidiosi. Questa capacità di guida autonoma ha permesso al rover di attraversare un’impegnativa area rocciosa conosciuta come “Snowdrift Peak” in una frazione del tempo che avrebbe impiegato i precedenti rover della NASA su Marte.

AutoNav, un sistema pilota computerizzato, non solo aiuta a tracciare percorsi generali per il rover, ma gestisce anche complessi dettagli di navigazione, riducendo il tempo di viaggio tra i punti di interesse scientifico. Questa tecnologia ha contribuito in modo significativo alla capacità del rover di cercare campioni di roccia che potrebbero potenzialmente essere riportati sulla Terra per ulteriori analisi.

I risultati di AutoNav sono stati documentati in un articolo pubblicato su Science Robotics. Tyler Del Sesto, un ingegnere informatico che è stato coinvolto nello sviluppo di AutoNav for Perseverance negli ultimi sette anni, ha svolto un ruolo cruciale in questi risultati. Del Sesto ha condiviso la sua esperienza di guida con successo del rover attraverso l'impegnativo Snowdrift Peak, sottolineando l'importanza di massimizzare il tempo di esplorazione scientifica assumendosi rischi calcolati e affrontando gli ostacoli a testa alta.

Durante la sua spedizione attraverso Snowdrift Peak, Perseverance ha coperto terreno extra manovrando attorno a rocce che non erano visibili nelle immagini dell'orbiter utilizzate per la pianificazione del percorso. Ciò dimostra l’adattabilità del rover e la sua capacità di gestire sfide impreviste.

È importante riconoscere i contributi dei precedenti rover su Marte, come Sojourner, Spirit, Opportunity e Curiosity, che hanno aperto la strada alla tecnologia avanzata incorporata in Perseverance. Le funzionalità migliorate del rover includono telecamere più veloci e un computer aggiuntivo dedicato all'elaborazione delle immagini in tempo reale, consentendo un'efficiente pianificazione del percorso e navigazione.

Il successo dell'utilizzo da parte di Perseverance del suo sistema di guida autonoma segna una pietra miliare significativa nell'esplorazione spaziale, aprendo nuove possibilità per le missioni future. Con l'assistenza di AutoNav, il rover continua a spingersi oltre i confini e ad espandere la nostra comprensione del Pianeta Rosso.

Fonte:

– Science Robotics (numero di luglio 2023)

– Nasa