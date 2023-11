Il mistero marziano svelato: nuove intuizioni sulla struttura interna di Marte

Utilizzando i dati sismici raccolti dal lander InSight Mars della NASA, i ricercatori hanno fatto una scoperta interessante sulla struttura interna di Marte. A differenza delle ipotesi precedenti di una composizione uniforme, hanno scoperto che il mantello di Marte, lo strato tra la crosta e il nucleo, è diviso in due strati distinti. Lo strato esterno è parzialmente fuso, mentre lo strato interno più vicino al nucleo è completamente fuso e ricco di silicio.

Studiando le onde sismiche generate dagli impatti dei meteoriti sul pianeta, i team di scienziati sono riusciti ad analizzare il comportamento di queste onde mentre viaggiavano su Marte, fornendo preziose informazioni sul suo interno. Queste onde sismiche hanno viaggiato attraverso il mantello marziano più basso, rivelando una propagazione più lenta che non può essere spiegata da un mantello omogeneo.

La ricerca ha anche offerto nuove informazioni sulla composizione elementare del nucleo di Marte. Calcoli precedenti suggerivano un’elevata abbondanza di elementi più leggeri come carbonio, ossigeno e idrogeno. Tuttavia, gli studi più recenti indicano che questi elementi non sono così diffusi come si credeva in precedenza, portando alla conclusione che il nucleo è più piccolo e più denso.

I due gruppi di ricerca indipendenti hanno utilizzato approcci diversi per analizzare i dati sismici e sono giunti a conclusioni simili sulla natura stratificata del mantello di Marte. Comprendendo questa struttura, gli scienziati possono spiegare meglio il percorso orbitale della luna più vicina a Marte, Phobos, e la relazione tra il campo gravitazionale di Marte e l'orbita di Phobos.

Questa nuova comprensione dell'interno di Marte ci porta un passo avanti verso la svelazione dei misteri della sua formazione ed evoluzione nel corso di miliardi di anni. Le implicazioni di questa scoperta si estendono oltre Marte, poiché fornisce preziose informazioni per comprendere i pianeti rocciosi oltre il nostro sistema solare. Acquisendo continuamente nuovi dati e perfezionando i nostri metodi di analisi, possiamo migliorare la nostra comprensione della composizione e dell'evoluzione non solo di Marte ma anche dei sistemi planetari extrasolari.

FAQ:

Cos'è il mantello di Marte? Il mantello di Marte è lo strato situato tra la crosta e il nucleo del pianeta. Svolge un ruolo cruciale nel modellare le dinamiche interne e le caratteristiche geologiche del pianeta. Cosa hanno rivelato i dati sismici sul mantello di Marte? I dati sismici hanno mostrato che il mantello di Marte è diviso in due strati distinti: uno strato esterno parzialmente fuso e uno strato completamente fuso, ricco di silicio, più vicino al nucleo. Ciò mette in discussione la precedente ipotesi di una composizione uniforme del mantello. Qual è il significato di questa scoperta? Questa scoperta migliora la nostra comprensione di come Marte si è formato e si è evoluto nel corso di miliardi di anni. Ha anche implicazioni per lo studio dei pianeti rocciosi oltre il nostro sistema solare, aiutando gli astronomi a ottenere informazioni sull’origine e l’evoluzione dei sistemi planetari extrasolari. Come hanno studiato i ricercatori l'interno di Marte? I ricercatori hanno utilizzato i dati sismici raccolti dal lander InSight Mars della NASA, che ha registrato le onde sismiche generate dagli impatti dei meteoriti sul pianeta. Analizzando il comportamento di queste onde mentre viaggiavano attraverso Marte, hanno ottenuto preziose informazioni sulla sua struttura interna.

(Fonte originale: Natura)