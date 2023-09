La missione Euclid affronta sfide tecniche ma rimane ottimista

By

Euclid, l'ambiziosa missione spaziale guidata dall'Agenzia spaziale europea (ESA), ha dovuto affrontare alcune sfide tecniche nelle sue fasi iniziali. Questi problemi includono la perdita occasionale di traccia delle stelle da parte dei sensori di guida di Euclid, l'interferenza della luce solare diffusa e la comparsa di raggi X nelle immagini dello strumento. Sebbene queste sfide non rappresentino una minaccia per la missione stessa, potrebbero avere un impatto sul modo in cui Euclid svolge il proprio lavoro.

Tuttavia, grazie alla dedizione e al duro lavoro dei team di ingegneri, degli scienziati di missione e dei partner industriali, si stanno facendo progressi nel superare queste sfide. Le modifiche ai programmi di osservazione, alle tecniche di elaborazione dei dati e gli aggiustamenti alla direzione in cui i punti Euclid hanno contribuito a migliorare le prestazioni.

La fase iniziale di messa in servizio della missione, che prevede il dispiegamento, l'attivazione, il test e la calibrazione di strumenti e sottosistemi, è iniziata senza intoppi. I team del controllo missione dell'ESA hanno lavorato instancabilmente, operando su turni di 12 ore per garantire il successo.

Sfortunatamente, durante la fase di messa in servizio sono emersi alcuni ostacoli imprevisti, che hanno portato alla perdita intermittente del tracciamento delle stelle da parte dei sensori di guida fine di Euclid. Questo problema è stato risolto implementando miglioramenti agli algoritmi del sensore.

Un'altra sfida è stata l'interferenza causata dalla luce solare diffusa, che ha influenzato le osservazioni dell'Universo. Regolando le direzioni di puntamento di Euclid, l'impatto della luce solare diffusa è stato ridotto al minimo, consentendo una raccolta dati più accurata.

Inoltre, i raggi X che apparivano occasionalmente nelle immagini dello strumento di Euclid rappresentavano una preoccupazione. Sono stati compiuti sforzi per identificare e ridurre il verificarsi di questi artefatti, migliorando la qualità dei dati acquisiti.

Nonostante queste sfide tecniche, la missione Euclid rimane ottimistica. La missione mira a studiare l’universo oscuro, concentrandosi in particolare sulla materia oscura e sull’energia oscura. Comprendendo questi aspetti fondamentali, Euclide contribuirà alla nostra comprensione della struttura e dell'evoluzione dell'universo.

Nel complesso, il team dietro Euclid è impegnato a risolvere eventuali problemi tecnici incontrati durante la missione. La loro perseveranza e dedizione evidenziano l’importanza di questo progetto rivoluzionario e il suo potenziale di rivoluzionare la nostra comprensione del cosmo.

