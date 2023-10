Il Keck Cosmic Web Imager rivela la vasta struttura della rete cosmica

By

Gli astronomi sono a conoscenza da tempo dell’esistenza della Rete Cosmica, una vasta struttura che collega le galassie. Tuttavia, la visione più completa è stata ora fornita dal Keck Cosmic Web Imager (KCWI), uno spettrografo situato presso l’Osservatorio Keck alle Hawaii. KCWI è stato specificamente progettato per rilevare le emissioni Lyman-alfa, che sono linee di assorbimento spettrale dell'idrogeno. Osservando le transizioni elettroniche nell'idrogeno neutro, gli astronomi possono effettivamente osservare l'estesa rete di filamenti di idrogeno che collegano le galassie.

La Rete Cosmica, simile a una rete colossale e contorta, è costituita da galassie interconnesse tramite filamenti di gas. Conosciuti come il mezzo intergalattico, questi filamenti agiscono come un sistema di vene e arterie, trasportando il gas da una regione all’altra. La scala e la complessità della Rete Cosmica sono difficili da comprendere, ma attraverso potenti strumenti come KCWI, gli astronomi stanno acquisendo una migliore comprensione della sua struttura.

Il KCWI rappresenta un miglioramento rispetto al suo predecessore, il CWI, utilizzato in uno studio del 2015 che ha rivelato prove della rete di trasporto del gas idrogeno. A differenza del CWI, il KCWI può osservare il gas freddo e oscuro presente nella Rete Cosmica. Sottraendo la luce di fondo da diverse zone del cielo, KCWI consente agli astronomi di filtrare le strutture della Rete Cosmica.

Le implicazioni delle osservazioni del KCWI si estendono alla nostra comprensione della formazione delle galassie, dell'evoluzione e della materia oscura. Il movimento dell’idrogeno attraverso l’Universo fornisce informazioni su come le galassie si formano ed evolvono. Inoltre, lo studio della materia oscura, che costituisce la maggior parte della materia dell’Universo, è strettamente legato alla nostra comprensione della Rete Cosmica.

In conclusione, il Keck Cosmic Web Imager sta facendo avanzare la nostra conoscenza del Cosmic Web fornendo una visione più completa della sua struttura. La capacità di osservare le emissioni Lyman-alfa e di filtrare le strutture della Rete Cosmica consente agli astronomi di studiare il movimento dell'idrogeno e il suo ruolo nella formazione delle galassie e nella materia oscura. Attraverso i progressi tecnologici e la comprensione della vasta rete che collega le galassie, gli scienziati stanno scoprendo i misteri dell’Universo.

Fonte:

– “Ampia emissione diffusa di Lyman-alfa correlata alla struttura cosmica” – Martin et al., Nature Astronomy

– Osservatori ottici del Caltech