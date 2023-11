L'innovativo sensore di immagine replica la visione UV di Butterfly

By

I ricercatori dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign hanno sviluppato un innovativo sensore di immagini ispirato al sistema visivo delle farfalle, in grado di percepire un’ampia gamma di colori, inclusa la luce ultravioletta (UV). Guidato dal professore di ingegneria elettrica e informatica Viktor Gruev e dal professore di bioingegneria Shuming Nie, il team ha utilizzato fotodiodi impilati e nanocristalli di perovskite (PNC) per creare un sensore in grado di “vedere” la luce UV inaccessibile all’occhio umano. La tecnologia può persino distinguere tra cellule tumorali e cellule normali con una sicurezza del 99% utilizzando le firme spettrali dei marcatori biomedici.

Le farfalle hanno occhi composti con più classi di fotorecettori, che consentono loro di percepire una gamma più ampia di colori e dettagli. Possiedono la capacità di convertire la luce UV in luce visibile attraverso pigmenti fluorescenti, migliorando la loro visione UV. Per replicare questo meccanismo, i ricercatori hanno combinato uno strato di PNC con una serie stratificata di fotodiodi al silicio. I PNC sono nanocristalli semiconduttori che presentano eccellenti capacità di rilevamento UV.

Il nuovo sensore di imaging ha implicazioni significative per l’assistenza sanitaria. Utilizzando la luce UV, che eccita i marcatori correlati al cancro causando autofluorescenza, il sensore può distinguere tra cellule cancerose e sane in base alle loro firme spettrali. Questa tecnologia potrebbe aiutare i chirurghi a prendere decisioni più informate durante gli interventi chirurgici di rimozione del tumore, garantendo margini chiari e riducendo il rischio di recidiva del cancro.

Inoltre, questo innovativo sensore di imaging potrebbe avere applicazioni oltre l’assistenza sanitaria. Diverse specie possiedono una visione UV e la capacità di rilevare la luce UV offre ai biologi interessanti opportunità di esplorare e comprendere i sistemi visivi di queste creature. Il gruppo di ricerca prevede di espandere gli usi di questa tecnologia a campi oltre la salute.

FAQ:

D: Cosa ha ispirato lo sviluppo del sensore di immagine?

R: Il sistema visivo delle farfalle, che può percepire la luce UV.

D: In che modo la tecnologia distingue tra cellule tumorali e cellule normali?

R: Utilizzando le firme spettrali di marcatori biomedici che mostrano autofluorescenza quando eccitati dalla luce UV.

D: Cosa sono i nanocristalli di perovskite (PNC)?

R: Nanocristalli semiconduttori che hanno proprietà uniche e sono altamente efficaci nel rilevare le lunghezze d'onda UV.

D: Gli esseri umani possono vedere la luce UV?

R: No, la luce UV non è visibile all'occhio umano.

D: In che modo il sensore replica la visione UV della farfalla?

R: Combinando uno strato di PNC con una serie di fotodiodi al silicio.