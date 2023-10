Nuove intuizioni sulla formazione dei pianeti dalle osservazioni di ALMA

Recenti osservazioni effettuate dall’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) hanno fornito nuove informazioni sulle prime fasi della formazione dei pianeti. Le immagini catturate da ALMA mostrano una stella giovane e un disco senza alcuna lacuna rivelatrice, sollevando la questione se questo sia il momento in cui i pianeti iniziano a formarsi.

Le stelle si formano all'interno di gigantesche nubi molecolari, dove giovani protostelle iniziano a ruotare e formano dischi protoplanetari costituiti da gas e polvere. Questi dischi sono i luoghi di nascita dei pianeti, dove la materia si aggrega per formare protopianeti e planetesimi. Telescopi come ALMA possono rilevare le corsie di ampliamento create da questi pianeti in formazione all’interno dei dischi protoplanetari.

ALMA è progettato per superare le sfide legate all’imaging di questi dischi, che sono ricoperti di polvere che blocca gran parte della luce. Grazie alla sua capacità di rilevare lunghezze d'onda millimetriche e submillimetriche, ALMA può catturare i deboli segnali provenienti da questi dischi. Nel corso degli anni, ALMA ha fotografato numerosi dischi protoplanetari, con lacune nei dischi che indicano la presenza di pianeti in formazione.

Il recente studio si è concentrato su una protostella chiamata DG Taurus, che ha solo circa un milione di anni. Il disco che circonda DG Taurus è liscio e privo di sottostrutture distinguibili come anelli o spazi vuoti. Ciò suggerisce che nessun pianeta si è ancora formato, fornendo un’opportunità unica per studiare le condizioni iniziali per la formazione dei pianeti.

Uno dei risultati chiave dello studio è il cambiamento nella dimensione e nella distribuzione della polvere a circa 40-45 unità astronomiche (UA) dalla stella. Questo cambiamento potrebbe essere dovuto alla presenza del limite delle nevi di monossido di carbonio, oltre il quale la dimensione della polvere aumenta. Si ritiene che le molecole di monossido di carbonio (CO) congelate siano “più appiccicose” delle molecole di biossido di carbonio (CO2) all’interno della linea di gelo della CO, portando alla formazione di molecole organiche complesse (COM) oltre questa linea.

I COM svolgono un ruolo cruciale nella complessa chimica necessaria alla vita, sebbene il loro ruolo specifico nello sviluppo di forme di vita basate sul carbonio come la Terra sia ancora in discussione. La scoperta di COM oltre la linea 40-45 UA in un disco molto giovane apre nuove possibilità per comprendere la formazione e l'evoluzione dei pianeti.

Studiando i dischi lisci come quello attorno al DG Taurus, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni su come i pianeti alla fine si formano e sulla diversità dei sistemi planetari. Le continue osservazioni di ALMA dei dischi protoplanetari contribuiranno alla nostra comprensione della formazione dei pianeti e delle condizioni necessarie per l'emergere della vita.

Fonti: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), The Astrophysical Journal