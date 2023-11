Girasoli: svelare le complessità dell'inseguimento solare

I girasoli, quelle bellezze di colore giallo brillante che portano gioia estiva, affascinano da tempo i ricercatori con la loro capacità di seguire apparentemente il sole. Tuttavia, recenti scoperte hanno rivelato che i girasoli impiegano processi non convenzionali nel loro tracciamento solare, avvolgendo il fenomeno nel mistero.

Tradizionalmente, le piante crescono verso una fonte di luce allungando le cellule sul lato opposto alla luce, facendo piegare lo stelo verso di essa. Questo processo è facilitato dalle fototropine, recettori della luce blu e dalle auxine, ormoni che stimolano la crescita cellulare. Anche se questo meccanismo spiega perché i girasoli si piegano verso la luce artificiale negli ambienti chiusi, non riesce a chiarire le loro naturali capacità di seguire la luce solare.

I ricercatori dell’Università della California, Davis, guidati dalla professoressa Stacey Harmer, hanno intrapreso uno studio per svelare questo enigma. I loro risultati, pubblicati sulla rivista Plos One, sfidano le aspettative. Il team ha analizzato l’attività genetica negli steli di girasole sottoposti a luce blu artificiale in ambienti chiusi. Sorprendentemente, il modello di accensione dei geni legati alle fototropine e alle auxine differiva significativamente rispetto ai girasoli all’aperto. In quest'ultimo, l'attivazione dei geni ha mostrato poca differenza tra il lato est illuminato dal sole e quello ovest in ombra degli steli.

Bloccando diverse lunghezze d'onda della luce, il team ha scoperto che nessun singolo tentativo da solo influenzava l'eliotropismo nei girasoli all'aperto, indicando il coinvolgimento di molteplici percorsi di segnalazione luminosa. Inoltre, quando i girasoli coltivati ​​al chiuso venivano spostati all’aperto, il modello genetico sui loro steli il primo giorno all’aperto differiva da quello dei giorni indoor o dei giorni successivi all’aperto, suggerendo un meccanismo di aggiustamento in gioco.

Questi risultati sottolineano la complessità del tracciamento solare e del fototropismo in condizioni reali. L'ambiente controllato di un laboratorio non riflette necessariamente l'interazione dinamica tra i girasoli e il loro ambiente naturale. Come ha giustamente affermato il professor Harmer: “I nostri risultati suggeriscono che sia l’inseguimento solare che il fototropismo nelle condizioni del mondo reale sono molto più complicati di quanto ci aspettassimo”.

FAQ

D: In che modo i girasoli seguono il sole?

R: I girasoli seguono il sole attraverso un processo chiamato eliotropismo, che comporta l'allungamento delle cellule nei loro steli. Durante il giorno si inclinano progressivamente verso ovest man mano che il lato est del fusto si allunga. Di notte, le cellule sul lato opposto dello stelo si allungano, facendo riorientare le teste verso est.

D: I girasoli crescono verso la luce come le altre piante?

R: No, i girasoli esibiscono un diverso meccanismo di inseguimento solare rispetto ad altre piante. Mentre altre piante si piegano verso una fonte di luce allungando le cellule sul lato opposto alla luce, i girasoli impiegano un processo più complesso.

D: Le capacità dei girasoli di inseguire il sole sono influenzate esclusivamente da fototropine e auxine?

R: No, ricerche recenti suggeriscono che i girasoli utilizzano simultaneamente più percorsi di segnalazione luminosa per seguire il sole, il che va oltre il coinvolgimento di fototropine e auxine.

D: Quanto sono accurati i risultati di laboratorio nel comprendere le capacità dei girasoli di seguire il sole in natura?

R: I risultati di laboratorio potrebbero non rappresentare pienamente la complessità dell’inseguimento solare e del fototropismo in condizioni reali. Le interazioni dei girasoli con il loro ambiente naturale sono molto più complesse di quanto previsto in precedenza.

