Un astrofotografo cattura la splendida vista della rara Super Luna Blu sul Portogallo

Il fotografo professionista Miguel Claro ha recentemente catturato un'immagine mozzafiato della Super Luna Blu il 30 agosto 2023, mentre sorgeva sul castello di Monsaraz nella riserva Dark Sky Alqueva in Portogallo. Claro, noto per la sua astrofotografia, è membro di The World at Night e astrofotografo ufficiale della Riserva Dark Sky Alqueva.

Contrariamente al suo nome, la Luna Blu non è effettivamente blu. Viene definita come la seconda luna piena in un mese o la terza di quattro lune piene in una singola stagione. D'altra parte, una Superluna si verifica quando la Luna piena coincide con il perigeo della Luna, facendola apparire leggermente più grande e luminosa del solito.

La Super Luna Blu del 30 agosto è stato un evento raro che non si ripeterà per diversi decenni. Secondo la NASA la prossima Super Luna Blu avverrà nel 2037.

Il lavoro di Miguel Claro può essere trovato sul suo sito web e sul suo account Instagram, dove vengono mostrate le sue spettacolari immagini del cielo notturno.

