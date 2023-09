L'approssimazione facciale rivela l'aspetto dell'uomo medievale con rare forme di nanismo

Un team di ricercatori è riuscito a creare con successo un'approssimazione facciale di un uomo medievale vissuto in Polonia tra il IX e l'XI secolo. Questo individuo, noto come Ł11/3/66, soffriva di due forme di nanismo, una condizione così rara che non era mai stato registrato un caso in uno scheletro vecchio di secoli. I ricercatori hanno utilizzato scansioni 90D del cranio dell'uomo per ricostruire le sue caratteristiche facciali.

L'analisi dei resti scheletrici aveva precedentemente rivelato che l'uomo aveva caratteristiche fisiche compatibili con l'acondroplasia e la discondrosteosi di Léri-Weill, entrambe forme di nanismo. Le scansioni 3D hanno mostrato che aveva costole corte, “ossa dell’anca svasate” e “gomiti in fuori”, nonché un palato dentale arcuato. Tuttavia, il suo aspetto facciale è rimasto finora sconosciuto.

Per creare l’approssimazione facciale, i ricercatori hanno importato le scansioni del cranio in un programma di editing 3D e hanno utilizzato marcatori di spessore dei tessuti molli di donatori viventi per distribuire i punti dati sul cranio digitalizzato. Hanno anche effettuato proiezioni basate su scansioni TC di individui viventi per determinare la dimensione delle caratteristiche facciali.

La ricostruzione facciale ha rivelato un uomo con un viso tondo, una fronte prominente e un'espressione neutra. I ricercatori hanno anche creato una ricostruzione speculativa che raffigurava l'uomo con una folta chioma scura e la barba. In particolare, la dimensione della testa dell’uomo era più grande della media, che è una caratteristica comune della displasia scheletrica.

Secondo la bioarcheologa Magdalena Matczak, che ha preso parte alla scoperta iniziale dello scheletro dell'uomo, l'approssimazione facciale ha evidenziato caratteristiche associate all'acondroplasia, come la depressione della zona nasale e l'ipoplasia della parte media del viso. Ha sottolineato l'importanza di ricreare l'aspetto del viso, poiché ci consente di trovarci faccia a faccia con una persona del passato.

Questa ricerca fornisce preziose informazioni sull’aspetto fisico degli individui affetti da rare forme di nanismo nell’Europa medievale. L’uso della scansione 3D e delle tecniche di ricostruzione facciale continua a migliorare la nostra comprensione della storia e della diversità umana.

