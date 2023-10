Il cielo notturno questa settimana: 2-8 ottobre 2023

Nella prossima settimana ci saranno alcuni entusiasmanti eventi celesti da osservare nell’emisfero settentrionale. La luna passerà davanti a vari luoghi meravigliosi mentre passa alla fase crescente. Ciò offre un'eccellente opportunità per gli appassionati di osservazione delle stelle di rimanere alzati fino a tardi e assistere alla congiunzione della luna con le scintillanti Pleiadi, i pianeti Urano e Giove e alcune importanti stelle luminose.

Lunedì 2 ottobre, gli osservatori potranno guardare verso est-nordest dopo il tramonto per assistere ad un abbagliante accoppiamento delle stelle blu dell'ammasso aperto delle Pleiadi con una luna gibbosa calante illuminata all'83%. I due saranno distanti solo 1°. Inoltre, Urano può essere visto alla destra di questa coppia celeste, con Giove facilmente visibile ad occhio nudo.

Venerdì 6 ottobre segna la fase dell'Ultimo Quarto di Luna, durante la quale la luna sorge più tardi ogni notte e diminuisce gradualmente l'illuminazione. Gli appassionati di osservazione della Luna potranno avvistarla nel cielo occidentale durante la mattinata.

Passando a sabato 7 ottobre, se si guarda verso est circa un'ora dopo la mezzanotte, si verrà accolti da una falce di luna illuminata al 44% che sorge accanto a Castore e Polluce, le stelle più luminose della costellazione dei Gemelli.

Domenica 8 ottobre, poche ore dopo la mezzanotte, gli osservatori dovrebbero guardare verso est per osservare una falce di luna calante illuminata al 33% che sorgerà a soli 3º sopra l'ammasso dell'alveare (M44), uno degli ammassi aperti di stelle più vicini al sistema solare. L'ammasso degli alveari appare particolarmente spettacolare se osservato con un binocolo 10×42 o 10×50.

Per chi è dotato di un potente binocolo o di un piccolo telescopio, l'oggetto della settimana è il “Doppio Ammasso” nella costellazione del Perseo. Composto da due ammassi aperti conosciuti come NGC 869 e NGC 884, questo spettacolo affascinante può essere visto dopo il tramonto mentre Perseo sorge nel cielo notturno nord-orientale. Gli ammassi si trovano a circa 7,000 anni luce dal sistema solare.

Vivere in una città con inquinamento luminoso può rappresentare una sfida per gli osservatori delle stelle. Tuttavia, ci sono ancora modi per godersi l’astronomia anche in tali condizioni. Può essere utile evitare l'esposizione diretta ai lampioni e all'illuminazione artificiale posizionandosi all'ombra di un edificio. Imparare le costellazioni, seguire il progresso della luna e dei pianeti ed esplorare ammassi stellari e galassie distanti utilizzando il binocolo può fornire esperienze gratificanti anche in mezzo all'inquinamento luminoso.

Si prega di notare che gli orari e le date menzionati sono specifici per le latitudini centro-settentrionali. Per informazioni precise sulla posizione, è possibile consultare planetari online come Stellarium e The Sky Live.

Fonte:

– Stellario

– Il cielo in diretta