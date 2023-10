Costellazioni satellitari e impatto sull'astronomia

By

Gli astronomi di tutto il mondo esprimono preoccupazione per l’impatto negativo delle costellazioni satellitari sulle osservazioni del cielo notturno e sulla radioastronomia. Queste costellazioni sono costituite da gruppi di grandi satelliti che possono ostacolare la vista di stelle e galassie lontane, compromettendo la limpidezza del cielo notturno.

Il BlueWalker 3, un prototipo di satellite progettato per far parte della costellazione di satelliti AST SpaceMobile, ha sollevato particolari preoccupazioni tra gli scienziati. Il satellite, destinato a fornire servizi mobili e a banda larga a livello globale, è stato osservato come uno degli oggetti più luminosi nel cielo. Astronomi di vari paesi hanno confermato questi risultati.

La stretta vicinanza tra le bande di lunghezze d'onda di trasmissione del BlueWalker 3 e le bande radioastronomiche rappresenta una sfida significativa per la protezione dei radiotelescopi dalle interferenze. Sono necessarie ulteriori ricerche per sviluppare strategie che salvaguardino efficacemente i telescopi esistenti e quelli futuri dal numero crescente di satelliti previsti per il lancio nel prossimo decennio.

Il cielo notturno riveste un'enorme importanza per gli esperimenti scientifici che non possono essere condotti nei laboratori terrestri. È anche considerato una parte vitale del patrimonio culturale condiviso dell'umanità. Lo scienziato Dave Clements sottolinea la necessità di proteggere il cielo notturno incontaminato, sia per scopi scientifici che a beneficio delle generazioni future.

Le costellazioni satellitari, pur essendo essenziali per le comunicazioni globali, possono potenzialmente ostacolare la ricerca astronomica. I ricercatori dietro il recente studio propongono di distribuire queste costellazioni in modo da ridurre al minimo le interferenze con le osservazioni astronomiche. Questo approccio consentirebbe il progresso della tecnologia preservando la nostra capacità di esplorare e comprendere il cosmo.

Aziende come SpaceX e OneWeb, con i rispettivi progetti Starlink e OneWeb, stanno lavorando attivamente a soluzioni per mitigare l’impatto delle loro costellazioni satellitari. Si stanno esplorando rivestimenti che riducono la riflettività e discussioni su normative e linee guida per garantire un equilibrio tra il progresso tecnologico e la preservazione dei nostri cieli notturni.

L’espansione delle costellazioni satellitari evidenzia la necessità di un’attenta integrazione delle nuove tecnologie nel nostro spazio condiviso. La coesistenza tra questi progressi e le meraviglie dell’universo è una priorità per gli innovatori tecnologici e la comunità globale.

