La Luna e Venere condividono un approccio ravvicinato nel cielo

La Luna e Venere avranno un incontro ravvicinato nelle prime ore del mattino di martedì. Questo evento, noto come congiunzione in astronomia, si verificherà quando la Luna e Venere condivideranno la stessa ascensione retta. La falce di luna calante di 25 giorni sarà visibile a New York City intorno alle 02:44 EDT, seguita a breve da Venere alle 03:11 EDT. La congiunzione e l'avvicinamento ravvicinato tra i due corpi celesti dovrebbero essere visibili da questo momento fino a quando Venere non affonderà sotto l'orizzonte intorno alle 16:25 EDT. La luna tramonterà leggermente più tardi intorno alle 16:58 EDT.

Sia la Luna che Venere si troveranno nella costellazione del Leone durante la congiunzione. Nel momento esatto della congiunzione, la loro ascensione retta sarà alle 10h09m00. La Luna avrà una declinazione di 16 gradi, 4 minuti N, mentre Venere avrà una declinazione di 9 gradi, 35 minuti N.

Anche se durante l'avvicinamento la Luna sarà illuminata solo al 10%, servirà comunque da buona guida per individuare Venere, che martedì mattina avrà una magnitudine di circa -4.5. Tuttavia, a causa dell'ampia separazione tra i due corpi, non saranno visibili insieme nel campo visivo ristretto di un telescopio, ma potranno essere osservati insieme in un binocolo con campo visivo più ampio.

Venere, nonostante sia il secondo pianeta a partire dal Sole, è il corpo più caldo del sistema solare con una temperatura superficiale sufficientemente elevata da sciogliere il piombo. La sua densa atmosfera, composta principalmente da nubi di acido solforico, crea un effetto serra che rende Venere più caldo anche del pianeta più vicino al Sole, Mercurio.

Per coloro che si perdono l'avvicinamento ravvicinato della Luna a Venere martedì, ci sarà un'altra opportunità il 20 ottobre 2023, quando Venere raggiungerà il suo punto più alto nel cielo durante il suo attuale periodo di apparizioni mattutine.

Se siete interessati ad osservare la Luna e Venere, fate riferimento alle guide sui migliori telescopi e binocoli. Inoltre, per coloro che desiderano catturare immagini del cielo notturno, sono disponibili risorse su come fotografare gli sciami meteorici, nonché consigli per fotocamere e obiettivi per l'astrofotografia.

Fonte: Nel cielo, Space.com