Uno dei raggruppamenti di stelle più conosciuti, il Grande Quadrato di Pegaso, sta iniziando a salire più in alto nel cielo notturno in questa stagione. Per tutto settembre, guardando verso est la sera, si può vedere la Piazza Grande mentre si innalza sopra l'orizzonte.

Il Grande Quadrato è formato da quattro stelle di uguale luminosità: Scheat, Alpheratz, Markab e Algenib. Queste stelle rappresentano il “corpo” del cavallo alato della mitologia greca, Pegaso. Acquisire familiarità con il Grande Quadrato può aiutare a identificare la costellazione di Pegaso e può anche essere utilizzato per localizzare la vicina stella 51 Pegasi, che ospita il primo esopianeta mai scoperto attorno a una stella della sequenza principale come il nostro sole.

La Grande Piazza non è una costellazione ufficiale ma piuttosto un asterismo, un modello riconoscibile di stelle nel cielo notturno. Potrebbe sembrare più un “grande diamante” a causa della sua posizione inclinata, con una stella, Algenib, rivolta verso il basso. Anche se può sembrare vuoto, ci sono alcune stelle notevoli al centro e, per gli Anishinaabe della regione dei Grandi Laghi, il quadrato rappresenta il torso dell'Alce.

Situato a destra della linea tra Scheat e Markab si trova 51 Pegasi, noto anche come Helvetios. Questa stella giallastra ospita l'esopianeta 51 Pegasi b, il primo pianeta mai scoperto in orbita attorno a una stella simile al sole. È un pianeta delle dimensioni di Giove che orbita attorno alla sua stella molto più vicino di quanto faccia la Terra al sole.

La posizione di osservazione ottimale sia per la Grande Piazza che per la costellazione di Pegaso sarà raggiunta entro ottobre, poche ore dopo il tramonto. Se desiderate osservare queste stelle, si consiglia di utilizzare binocoli o telescopi. Inoltre, è possibile catturare immagini di questi luoghi celesti con l'aiuto delle giuste attrezzature e tecniche.

L'ascesa del Grande Quadrato di Pegaso nel cielo notturno è un evento emozionante per gli osservatori delle stelle e gli appassionati del cielo. Conoscendo questo prominente asterismo, gli osservatori possono esplorare le meraviglie della costellazione di Pegaso e della vicina stella 51 Pegasi con il suo affascinante esopianeta.

