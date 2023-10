Nuovi approfondimenti da SWOT: rivelare i segreti dell'acqua terrestre

By

L'acqua della Terra nasconde molti segreti, ma recentemente il satellite Surface Water and Ocean Topography (SWOT) ha fatto luce su questo regno misterioso. Sviluppato in collaborazione tra la NASA e l'agenzia spaziale francese CNES, SWOT sta rivoluzionando la nostra comprensione degli oceani, dei laghi e dei fiumi del pianeta.

Dotato dell'innovativo strumento Radar Interferometer in banda Ka (KaRIn), SWOT acquisisce dati dettagliati sulle altezze della superficie dell'acqua in tutto il mondo. Questa tecnologia innovativa utilizza due antenne posizionate a 33 piedi di distanza l'una dall'altra su un boma per raccogliere misurazioni cruciali dell'altezza della superficie del mare. L'animazione sopra mostra le anomalie dell'altezza della superficie del mare osservate durante la prima orbita scientifica completa di 21 giorni di SWOT.

Analizzando queste misurazioni, gli scienziati possono discernere informazioni vitali sulle correnti oceaniche come la Corrente del Golfo al largo della costa orientale degli Stati Uniti o la corrente Kuroshio lungo la costa orientale del Giappone. Inoltre, le variazioni nell’altezza della superficie del mare possono indicare regioni con acqua più calda, come la parte orientale dell’Oceano Pacifico equatoriale durante un evento di El Niño, dove si verifica l’espansione dell’acqua a causa del riscaldamento.

"Il livello di dettaglio fornito dai dati SWOT sul livello del mare è davvero notevole", ha osservato Parag Vaze, project manager SWOT presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA. “Queste nuove informazioni rivoluzioneranno la ricerca sui cambiamenti climatici e consentiranno alle comunità di tutto il mondo di prepararsi meglio alle sfide associate al riscaldamento globale”.

FAQ

Come fa la SWOT a misurare l'altezza della superficie del mare? SWOT utilizza lo strumento Radar Interferometer in banda Ka (KaRIn), che utilizza due antenne posizionate a 33 piedi di distanza su un braccio per raccogliere misurazioni radar della superficie dell'acqua. Cosa indicano i colori rosso e arancione nell'animazione dell'altezza della superficie del mare? Il rosso e l'arancione rappresentano altezze oceaniche superiori alla media. Cosa rappresenta il blu nell'animazione? Il blu rappresenta altezze oceaniche inferiori alla media. Cosa possono indicare le variazioni dell’altezza della superficie del mare? Le variazioni dell’altezza della superficie del mare possono fornire informazioni sulle correnti oceaniche e sulle regioni con acqua relativamente più calda. In che modo i dati SWOT contribuiranno alla ricerca sui cambiamenti climatici? I dati dettagliati sul livello del mare provenienti da SWOT miglioreranno la nostra comprensione degli effetti del cambiamento climatico, aiutando i ricercatori a studiarne l’impatto sui sistemi idrici della Terra.