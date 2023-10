Il cielo notturno questa settimana: 16-22 ottobre 2023

By

Questa settimana, per quanto riguarda l'osservazione delle stelle, ci sono diversi eventi celesti da aspettarsi. Lunedì 16 ottobre, subito dopo il tramonto, sarà visibile una sottile falce di luna nel sud-ovest. Con solo il 5% di illuminazione, potrebbe essere meglio usare un binocolo per individuarlo. Martedì 17 ottobre la luna crescente si avvicinerà alla luminosa stella supergigante Antares nella costellazione dello Scorpione. Questa stella si trova a circa 500 anni luce dal sistema solare.

Mercoledì 18 ottobre, la luna crescente sarà ancora più vicina ad Antares e potresti anche riuscire a vedere "Earthshine" sulla luna, ovvero la luce solare riflessa dagli oceani e dal ghiaccio della Terra. Infine, sabato 21 ottobre, lo sciame meteorico delle Orionidi raggiungerà il suo picco. Questo sciame meteorico annuale è causato dalla polvere e dai detriti lasciati nel sistema solare interno dalla cometa di Halley. Coloro che restano alzati fino a tardi potrebbero riuscire a vedere circa 10-20 stelle cadenti all’ora.

Oltre a questi eventi, ci sono due oggetti celesti a cui prestare attenzione questa settimana. Eris, un pianeta nano nella costellazione della Balena, raggiungerà l'opposizione, rendendolo tanto luminoso quanto lo è dal nostro punto di vista. Per vederlo però è necessario un grande telescopio. Le Nubi di Magellano, una coppia di galassie nane in orbita attorno alla Via Lattea, possono essere viste dall'emisfero meridionale. Sono particolarmente impressionanti se visti sotto il cielo scuro.

Questa informazione è applicabile alle latitudini centro-settentrionali. Per informazioni più specifiche sulla tua posizione, consulta planetari online come Stellarium e The Sky Live. Goditi il ​​cielo limpido e osserva felicemente le stelle!

Definizioni:

Luna crescente: la fase della luna in cui appare illuminata per meno della metà.

Stella supergigante: una stella eccezionalmente grande e luminosa, spesso centinaia o addirittura migliaia di volte più grande del Sole.

Luce della Terra: luce solare riflessa dalla superficie terrestre sulla Luna, illuminando la parte altrimenti oscura della Luna.

Sciame meteorico: un evento celeste in cui un gran numero di meteore ("stelle cadenti") sembrano irradiarsi da un unico punto nel cielo.

Pianeta nano: un corpo celeste che orbita attorno al Sole, ha una forma sferica, ma non ha liberato la sua orbita da altri detriti.

Fonti: non fornite.